Los mejores informes bursátiles para ver esta semana
La temporada de resultados de Wall Street para el tercer trimestre de 2022 se está acelerando lentamente. Los principales bancos de EE. UU. iniciaron...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
La temporada de resultados de Wall Street para el tercer trimestre de 2022 se está acelerando lentamente. Los principales bancos de EE. UU. iniciaron...
El par GBPUSD subió después de que el canciller Jeremy Hunt anunciara que casi todos los recortes de impuestos establecidos en el mini-presupuesto...
Banco de América (BOC.US) Los analistas esperan una disminución de los beneficios debido a la reducción de la actividad bancaria...
Las criptomonedas han vuelto a una tendencia de consolidación después de un fuerte retroceso el jueves. Bitcoin cotiza a 19.200$ al comienzo...
Aunque la semana pasada estuvo marcada por períodos de alta volatilidad, el principal par de divisas, el EURUSD, continúa operando lateralmente. ¿Es...
La libra esterlina está en el centro de atención esta mañana. Times informó que el gobierno de Truss retrasará un recorte...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura plana GBP gana antes de la declaración de Jeremy Hunt Tesla...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos al comienzo de una nueva semana. Nikkei y S&P/ASX 200 cayeron más de un 1 %,...
Quedan pocas horas para que comience El Clásico y seamos testigos del enfrentamiento en el terreno de juego entre FC Barcelona y...
La lectura del IPC de EE. UU. más alta de lo esperado de esta semana, que se produjo inmediatamente después de un sólido informe de...
Después de las fuertes ganancias de ayer en el mercado de valores, hoy estamos viendo un cambio en el sentimiento a la baja. Ya después del...
La última sesión en Wall Street de esta semana trae niveles más altos en los puntos de referencia del mercado de valores. Los inversores...
El tema de los recortes de impuestos en el Reino Unido ha estado generando mucho entusiasmo últimamente. La primera ministra Truss confirmó...
El índice UoM sube a 59,8 puntos frente a las expectativas de 58,8 puntos y el nivel anterior de 58,6 puntos. Las expectativas de inflación,...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los índices de EE. UU. terminaron la sesión...
La última sesión de negociación en el Viejo Continente de esta semana trae un mejor sentimiento de los inversores. A la 1:30 p. m....
Ventas minoristas de septiembre: 0,0% intermensual (esperado: 0,2% intermensual; anterior: 0,3% intermensual) Ventas minoristas básicas: 0,1...
Hoy, cinco bancos importantes de EE. UU. publicarán los resultados previos a la sesión del tercer trimestre de 2022. Aquí están...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor