DE30: ¿Se mantendrá el mínimo a corto plazo?
El índice de referencia alemán sube por delante de los datos de inflación de EE. UU. D1 cuadro El DE30 está defendiendo...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
El índice de referencia alemán sube por delante de los datos de inflación de EE. UU. D1 cuadro El DE30 está defendiendo...
Esta mañana, el mercado del gas se ha visto conmocionado por la noticia de la planta de procesamiento de gas noruega Nyhamna, que procesa gas natural...
El par USDJPY ha rebotado desde el máximo de 1998 alrededor de 147.00 cuando el ministro de Finanzas japonés, Shunichi Suzuki, reiteró...
Los índices europeos preparados para una apertura ligeramente bajista Se espera que los datos del IPC de EE. UU. para septiembre muestren una...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer ligeramente a la baja. El S&P 500 y el Nasdaq extendieron ayer su racha...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy ligeramente a la baja con el DAX alemán cayendo un 0,39%, ya que el pobre desempeño...
Se acaba de publicar el acta de la reunión del FOMC que tuvo lugar en septiembre. La publicación no trajo mucha sorpresa. Los minutos son...
Las acciones de Cameco (CCJ.US) cayeron un 15,0% después de que el productor de uranio canadiense uniera fuerzas con el operador de la planta de...
La Casa Blanca está considerando prohibir el aluminio ruso en respuesta a la escalada militar del Kremlin en Ucrania. Este metal no estaba sujeto...
El Ibex35 retrocede hasta mínimos desde 2020 Jornada negativa en las plazas bursátiles, el dato de inflación manufacturera, el...
El par EURUSD logró borrar la mayoría de las pérdidas de hoy luego de nuevos comentarios de Fed Kashkari. El presidente del Banco...
El petróleo WTI extiende las pérdidas a un tercer día sin catalizadores claros. La venta masiva se aceleró después de...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos IPP por encima de las expectativas Intel...
Los nuevos datos de inflación del IPP de EE. UU. pesaron sobre la confianza del mercado y ahora la atención de los inversores se desplaza...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Estados Unidos reconsiderará su relación...
Los precios al productor en los EE. UU. disminuyeron al 8,5 % interanual en septiembre desde el 8,7 % del mes anterior, aún por encima de las expectativas...
Los resultados de Pepsico (PEP.US) superaron las expectativas de los analistas por tercer trimestre consecutivo. Junto con los exitosos resultados, la...
La sesión del miércoles en las bolsas del Viejo Continente trae sentimientos mixtos entre los inversores. La lectura del día son las...
La OPEP+ sorprendió con su decisión de recortar drásticamente su objetivo de producción, lo que podría dar lugar a una...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor