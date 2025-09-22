GBP sube y baja por informes contradictorios sobre el QE del BoE
La GBP está experimentando una volatilidad elevada esta mañana, ya que los informes de los medios aumentan la incertidumbre sobre el futuro...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
El petróleo ha estado volátil esta mañana. El operador de oleoductos polaco Pern informó que ha encontrado una fuga en el oleoducto...
Índices europeos fijados para apertura plana Las actas del FOMC se publicarán a las 20:00h CEST Datos de inflación...
S&P 500 y Nasdaq extendieron ayer su racha de pérdidas a 5 días, cayendo un 0,66% y un 1,00%, respectivamente. Sin embargo, Dow Jones...
Los índices europeos terminaron otra sesión a la baja, con el DAX 40 cayendo un 0,43 %, ya que el Fondo Monetario Internacional ha...
Las acciones de Amgen (AMGN.US) subieron más de un 6,0% después de que Morgan Stanley mejorara la calificación de la compañía...
El aumento de las entradas al Bank of America puede sugerir que los inversores creen que el reciente movimiento a la baja en Wall Street está llegando...
cayó brevemente al nivel más bajo desde septiembre de 2020, sin embargo, los compradores lograron recuperar el control y lanzaron un movimiento...
La encuesta de la Fed de Nueva York indicó una caída en las expectativas de inflación. Los índices bursátiles ganan...
Las acciones de Uber Technologies Inc. (UBER.US) y Lyft Inc (LYFT.US) se desplomaron más de un 10 % el martes después de que la administración...
El Ibex35 mantiene los 7.300 puntos Los mercados globales mantienen la senda principal de correcciones. Al cierre de la sesión ningún...
El euro parece haber tomado algo de viento en sus velas después de los recientes comentarios del economista jefe del BCE, Phillip Lane. En su opinión,...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Coinbase (COIN.US) se asocia con Google (GOOGL.US) Leggett...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
El precio de Bitcoin ha retrocedido a niveles de 19.100$, y también se observa un suave retroceso entre las altcoins. Es probable que el mercado...
PETRÓLEO Los precios del petróleo experimentaron el mayor salto semanal desde marzo, después de la decisión de la OPEP+...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los metales preciosos cotizan ligeramente a la baja en...
El precio del petróleo WTI cayó más de un 2,5% extendiendo las caídas desde el máximo reciente de $93 en medio del fortalecimiento...
Oportunidades de inversión en RENTA FIJA Seguramente nuestra cultura financiera nos haga tener un mayor conocimiento de la renta variable sobre...
La sesión de negociación del martes en Europa trae un deterioro en el sentimiento de los inversores. El Banco Mundial y el FMI están...
