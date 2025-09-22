DE30: DAX por debajo de los mínimos de ayer
La sesión de negociación del martes en Europa trae un deterioro en el sentimiento de los inversores. El Banco Mundial y el FMI están...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Las acciones de Ferrexpo (FXPO.UK), una minera ucraniana de mineral de hierro que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, están cayendo hoy más...
Consideraciones Iniciales Cierto es que una aerolínea no es una acción de crecimiento, sin embargo, las particularidades de este sector...
El informe de empleos del Reino Unido de agosto publicado esta mañana resultó ser mejor de lo que esperaba el mercado. La tasa de desempleo...
Índices europeos fijados para apertura plana Varios banqueros centrales en la jornada de hoy Datos de empleo mejores de lo esperado...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer a la baja, siguiendo los pasos de sus pares europeos. El S&P 500 cayó un...
Los índices europeos cerraron la sesión de hoy con ánimos mixtos, con el DAX alemán terminando casi sin cambios debido...
Ford (F.US), General Motors (GM.US): las acciones de ambos fabricantes de automóviles cayeron un 6,8% y un 5,4% respectivamente después de...
El USD sigue siendo la fuerza dominante en el mercado Forex al comienzo de la nueva semana. El índice del dólar se fortaleció por...
El sentimiento de aversión al riesgo vuelve a estar presente a principios de esta semana, con las acciones una vez más bajo presión...
El US100 cayó un 1,4% el lunes, debido a que los inversores reevaluaron las perspectivas de la política monetaria mientras esperaban...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
El presidente de la Fed de Chicago, Charles L. Evans, indicó que la Reserva Federal puede reducir la inflación "relativamente rápido"...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos US500 rebotó en la zona...
El BoE sorprendió hoy a los mercados con la decisión de aumentar el límite de compras diarias de bonos como parte de las compras de...
Los mercados frenaron tres semanas de caídas y rebotaron desde mínimos anuales a la espera de conocer los nuevos datos de inflación...
Las acciones de Rivian Automotive (RIVN.US) se desplomaron más del 7,5% antes de la campana de apertura después de que el fabricante de vehículos...
Las criptomonedas mostraron resiliencia el viernes al amortiguar bien las caídas en los principales índices bursátiles. ¿Es...
