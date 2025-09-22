Resumen de la mañana
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer a la baja, mientras que los inversores esperan el informe NFP en busca de...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
- Estamos viendo un regreso a la caída de los índices en Wall Street y en todo el mundo después de los comentarios agresivos de los...
Sin embargo, los bancos que acordaron financiar la adquisición de Twitter (TWTR) por parte de Elon Musk enfrentan la posibilidad de grandes pérdidas...
EL IBEX-35 CONTINÚA EN BUSCA DE LOS 7.800 PUNTOS Al cierre de la penúltima jornada de la semana, el IBEX-35 ha fallado en su intento de...
El jefe de la Fed de Minneaopolis, Neel Kashkari, habló hoy sobre la política monetaria de EE. UU. y las perspectivas de inflación....
El creciente nerviosismo sobre las acciones de Credits Suisse debido a la reestructuración en curso desde finales de julio y el deterioro de los...
Wall Street se consolida al inicio de sesión Incertidumbre en torno a la adquisición de Twitter Goldman Sachs eleva recomendaciones...
Bitcoin sigue manteniéndose por encima de los 20.000$ y Ethereum cotiza cerca de los 1.370$. Los mercados se están posicionando para la publicación...
El número de estadounidenses que solicitan solicitudes de desempleo aumentó a 0,219 millones en comparación con los 0,193 millones...
DE30 observa descensos moderados Pedidos industriales alemanes por debajo de las expectativas (real: -2,4 % m/m; pronóstico: -0,8 % m/m) La...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: La administración de Biden dijo que los recortes...
Se acaban de publicar las actas de la última reunión del BCE, sin embargo, el impacto en el mercado es bastante limitado. Estos son los...
Los futuros del crudo WTI cotizaron cerca de 88,00$ por barril el jueves, habiendo subido más del 10% en lo que va de semana cuando la OPEP+ acordó...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente superior Publicación de actas del BCE a las 13:30h CEST Solicitudes...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,20 %, el Dow Jones un 0,14...
Los índices europeos rompieron una racha ganadora de tres días el miércoles, con el DAX alemán cayendo un 1,21% tras...
Las acciones de Tesla Inc (TSLA.US) cayeron casi un 6,0% el miércoles, ya que la propuesta renovada del CEO Elon Musk para comprar Twitter Inc (TWTR.US)...
OIL.WTI Comenzaremos el análisis de hoy con el gráfico del petróleo crudo, donde la volatilidad ha aumentado recientemente. Mirando...
La libra esterlina se depreció más del 1,5% a menos de $1,13 desde un máximo de tres semanas de $1,15, luego de que la primera ministra...
