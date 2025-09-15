Salesforce eleva sus perspectivas para el año 2026
Salesforce (CRM.US) ha elevado el pasado miércoles sus previsiones de ingresos y beneficios ajustados para el ejercicio fiscal 2026, tras unos...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El precio del cacao mantiene su tendencia bajista, con una caída cercana al 5%, y actualmente prueba la zona cercana a la media móvil exponencial...
Las acciones de Capri Holdings (CPRI.US), empresa responsable de marcas como Jimmy Choo, Versace y Michael Kors, se disparan después de...
La noche trajo euforia tras los resultados de Nvidia y una realidad completamente nueva en las relaciones comerciales, después de que el Tribunal...
Wall Street cerró ayer en números rojos antes del informe de resultados de Nvidia (S&P 500: -0,56%, DJIA: -0,58%, Nasdaq: -0,51%, Russell...
Nvidia marca otro récord. Los resultados del primer trimestre fiscal confirman que el auge de la inteligencia artificial está lejos de desacelerarse...
Nvidia (NASDAQ: Nvidia) superó las estimaciones de Wall Street en su informe de resultados del primer trimestre fiscal de 2026. Las acciones de...
La Reserva Federal se encuentra actualmente en una buena posición respecto al uso de sus herramientas de política monetaria y está...
Los mercados estadounidenses se mantuvieron apagados, con el S&P 500 cayendo un 0,2 %, el Nasdaq 100 sin cambios y el Dow Jones retrocediendo...
El peso mexicano se deprecia un 0.7% en la jornada, con el tipo de cambio USDCLP alcanzando un máximo intradía de 19.42 y un mínimo...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Hoy reporta Nvidia, El evento esperado por muchos inversionistas, el reporte...
Amazon.com Inc. (NASDAQ: Amazon) y Stellantis N.V. (STLA.US) confirmaron la finalización de su colaboración en el desarrollo del software...
El gigante de Wall Street, Nvidia (NASDAQ: Nvidia), publicará hoy sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2026, tras el cierre...
La estadounidense HEICO (HEI.US), gigante del sector aeroespacial y de defensa, publicó resultados del primer trimestre de 2025 que superaron ampliamente...
Índice Compuesto de la Fed de Richmond: -9 (Previsión: -9, Anterior: -13) La encuesta manufacturera de mayo de 2025 de la Reserva Federal...
Las acciones de fabricantes automotrices como BMW (BMW.DE), Mercedes-Benz Group (MBG.DE) y Volkswagen (VOW1.DE) registran alzas tras un informe del medio...
La publicación de las minutas de la reunión de mayo del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) acapara hoy la atención de...
Las acciones de GameStop se dispararon después de que la minorista de videojuegos anunciara su primera compra de Bitcoin, adquiriendo 4.710 tokens...
El tipo de cambio USDCLP abrió la jornada con movimientos acotados en torno a los 938 pesos, reflejando un contexto de estabilidad en los mercados...
