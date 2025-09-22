GBPUSD cae por debajo de 1.13
La libra esterlina se depreció más del 1,5% a menos de $1,13 desde un máximo de tres semanas de $1,15, luego de que la primera ministra...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Antes de las muy esperadas cifras NFP del viernes, el ADP de hoy mostró que las empresas privadas en los EE. UU. crearon 208 000 puestos de trabajo...
El mercado sufre la resaca del inicio de semana Los mercados mundiales han encontrado techo en la sesión de mitad de semana. Tras dos jornada...
La publicación del informe del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos en el mercado del petróleo. Los...
Redwire (RDW.US) es una pequeña empresa con sede en EE. UU. que suministra piezas y componentes avanzados a la industria espacial. La compañía...
El PMI de servicios ISM para EE. UU. cayó a 56,7 en septiembre desde 56,9 en el mes anterior, sin embargo, superó las expectativas de los...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza ADP por encima de las expectativas Las acciones de Bionano Genomics...
La reunión de la OPEP+ ha comenzado. Los primeros informes dicen que la producción se recorta en 2 millones de barriles por día. Sin...
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en EE. UU. en septiembre se publicó a la 14:15h CEST. Se esperaba que los datos mostraran un aumento...
DE30 bajo presión bajista El mercado descuenta datos de PMI más débiles para servicios La sesión del miércoles...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda aumentó los tipos...
El mercado de las criptomonedas reaccionó con moderada euforia al potente repunte de los índices de Wall Street. Recuerde, el Dow Jones,...
Ayer, CD Projekt lanzó su primera actualización de estrategia desde marzo de 2021. Recibimos una poderosa dosis de planes y anuncios ambiciosos...
Se podría detectar una mejora significativa en el estado de ánimo del mercado al comienzo de un nuevo mes con los índices de EE. UU....
La OPEP+ está lista para anunciar los niveles de producción para noviembre hoy. La reunión de Cartel comenzará a la 14:00h...
Índices europeos fijados para apertura plana o ligeramente inferior La OPEP+ puede decidir un recorte de producción de 2 millones...
Los índices estadounidenses tuvieron otra sesión estelar consecutiva. El S&P 500 ganó un 3,06 %, el Dow Jones un 2,80 % y el...
Los índices europeos extendieron sus ganancias por tercer día el martes, con el DAX alemán subiendo un 3,78% en medio de la...
Las acciones de Twitter (TWTR.US) suben más de un 17,0 % después de que Bloomberg informara que el director ejecutivo de Tesla volvió...
