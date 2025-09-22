ÚLTIMA HORA: Las acciones de Twitter aumentan un 17,0 % mientras Musk planea continuar con la adquisición
Las acciones de Twitter (TWTR.US) suben más de un 17,0 % después de que Bloomberg informara que el director ejecutivo de Tesla volvió...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
El US500 subió casi un 3,0% el martes, siguiendo el repunte de las acciones globales en medio de la esperanza de que los datos recientes puedan...
El Ibex rebota con fuerza La bolsa española registró la mayor subida desde finales del mes de marzo y ya acumula tres sesiones consecutivas...
Los precios del petróleo subieron casi un 4,0% tras la noticia de que la OPEP está teniendo en cuenta un recorte de la producción...
Los nuevos datos de EE. UU. proporcionaron combustible adicional para los compradores el martes. Las ofertas de trabajo en los EE. UU. cayeron más...
El número de vacantes en los Estados Unidos disminuyó a 10,053 millones en agosto desde 11,70 millones revisados al alza en el mes anterior...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza US100 rebotó en un soporte importante Tesla (TSLA.US)...
¿De dónde venimos? Parece que ni la banca Suiza, una de las más seguras y famosas del mundo, se salva ante la incertidumbre e inestabilidad...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las criptomonedas cotizan en su mayoría al alza,...
El mercado y los bancos ejercen presión sobre Apple Apple (AAPL.US) ha recibido un duro golpe desde Bank of America (BofA), que recientemente...
Las acciones de Rivian Automotive Inc (RIVN.US) subieron considerablemente antes de la campana de apertura después de que el competidor de Tesla...
Viejo Continente en onda ascendente Los niveles de agua en el río Rin están volviendo a los niveles normales La sesión del...
Las criptomonedas están ganando a medida que mejora el sentimiento en los principales índices y la fortaleza del dólar disminuye....
Petróleo Los rumores de los medios sugieren que la OPEP+ puede decidir un recorte de producción que supere 1 millón de barriles...
Se pueden observar estados de ánimo optimistas en todo el Viejo Continente el martes con los principales índices bursátiles de Europa...
El Banco de la Reserva de Australia sorprendió hoy a los mercados con una subida de tipos menor de lo esperado. El RBA aumentó la tasa de...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Datos de pedidos de fábrica e inventarios de petróleo de EE. UU. Miembros...
Los índices estadounidenses subieron ayer y terminaron operando con grandes ganancias. El S&P 500 ganó un 2,59 %, el Dow Jones subió...
Los índices europeos borraron las pérdidas iniciales y terminaron la sesión de hoy más de un 0,5 % al alza, ya que los...
