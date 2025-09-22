Peloton anunció asociación con Hilton
Las acciones de Peloton (PTON.US) subieron más del 6 % el lunes después de que el productor de equipos de ejercicio anunciara que para fines...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Viasat es una empresa con sede en California que proporciona sistemas de seguridad, Internet y comunicaciones terrestres y satelitales civiles y militares....
Uno de los eventos más importantes durante el pasado fin de semana fueron las elecciones presidenciales en Brasil. El derechista Bolsonaro defiende...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
El ISM Manufacturing PMI sorprendentemente cayó a 50,9 en septiembre, desde 52,8 en el mes anterior y por debajo de las estimaciones de los analistas...
La sesión de hoy está marcada por una mejora en el sentimiento del mercado. Los activos de riesgo se están recuperando, mientras que...
El precio de la plata se disparó más del 7,0%, la mayor cantidad desde febrero de 2021, ya que las preocupaciones sobre la condición...
Prepara tu semana de trading junto a uno de los traders más importantes de Europa y conozca las perspectivas del mercado. En este seminario, Pablo...
El PMI manufacturero de ISM para EE. UU. cayó a 50,9 en septiembre desde 52,8 en el mes anterior, y por debajo de las expectativas de los analistas...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de contado de hoy al alza US2000 rebotó en la zona de soporte clave Tesla (TSLA.US)...
Siendo uno de los 'caballos bursátiles' favoritos de Wall Street de los últimos 3 años, están experimentando un debilitamiento...
Se pudo observar una corrección del dólar en la segunda mitad de la semana pasada, lo que llevó a un rebote del par EURUSD. Desde...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: S&P mantuvo la calificación 'AA' para...
Las cotizaciones de criptomonedas no han estado funcionando bien recientemente. El tipo de cambio de Cardano, a pesar de los arduos intentos de rebote,...
Bitcoin todavía tiene un problema claro al superar los 20.000$, lo que aumenta el riesgo de capitulación, el rey de las criptomonedas cotiza...
Los futuros del crudo WTI subieron más del 5% el lunes en medio de la creciente especulación de que la OPEP+ está considerando...
DE30 pierde al comienzo de la semana Credit Suisse presiona a las entidades financieras La primera sesión bursátil de esta semana...
Los mercados continúan ajustándose ante una inflación que no termina de remitir y unos bancos centrales que están dispuestos...
El petróleo está registrando grandes subidas hoy con Brent y WTI cotizando un 4% más alto. El repunte fue provocado por informes de...
