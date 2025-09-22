ÚLTIMA HORA: Credit Suisse cae más de un 8,5% ante el aumento de los CDS
Las acciones del banco suizo Credit Suisse (CSGN.CH) están perdiendo más de un 8,5% al comienzo de la sesión de hoy, a pesar...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Los mercados europeos se preparan para una apertura ligeramente más baja GBP gana a medida que el gobierno del Reino Unido abandona el plan...
GBPUSD está en movimiento esta mañana, siguiendo un informe de la BBC. BBC informó que un plan de reducción de la tasa de impuestos...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mixtos hoy. Nikkei ganó un 0,5% mientras que S&P/ASX 200 cayó un 0,3%. La liquidez...
Los índices europeos subieron más del 1% en el último día de negociación del mes, sin embargo, cayeron por tercer...
Las acciones de Nike (NKE.US) cayeron más de un 11,0% el viernes, ya que los resultados trimestrales mejores de lo esperado se vieron eclipsados...
Los precios del petróleo cayeron con fuerza al comienzo de la sesión estadounidense. Parece que la publicación del informe de inflación...
Los precios del PCE subyacente en EE. UU., que excluyen los alimentos y la energía, aumentaron un 0,6 % intermensual en agosto, superando el estancamiento...
El IBEX 35 cierra la semana salvando los 7.300 puntos El IBEX termina al alza en los 7.366 un mes de profundo tono bajista en la renta variable...
La próxima semana en los mercados será otra interesante, dada la cantidad de lanzamientos de macros de primer nivel y eventos programados....
Las acciones de Meta Platforms han sido la mayor decepción de todas las empresas de tecnología de EE. UU. este año, disfrutando de...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para los EE. UU. se revisó a la baja a 58,6 en septiembre desde un preliminar de 59,5,...
Los índices de EE. UU. Lanzaron el comercio de efectivo de hoy a la baja Inflación del PCE subyacente por encima de las expectativas Las...
Si este último fin de semana conocimos el desenlace electoral en Italia, este domingo tenemos como plato fuerte la primera vuelta de las elecciones...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
Las criptomonedas se están comportando con relativa calma antes del fin de semana. Bitcoin se mantiene cerca de 19.400$ mientras que el...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las criptomonedas cotizan mayormente al alza hoy, pero...
Los precios del PCE subyacente en EE. UU., que excluyen alimentos y energía, aumentaron un 0,6 % intermensual en agosto, después de un...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
