ÚLTIMA HORA: USD se debilita ligeramente después del paquete de datos de EE. UU.
Los precios del PCE subyacente en EE. UU., que excluyen alimentos y energía, aumentaron un 0,6 % intermensual en agosto, después de un...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Hoy a la 14:30h CEST, los inversores recibirán datos de PCE, la medida preferida por la Reserva Federal. Por supuesto, las publicaciones de hoy...
DE30 intenta compensar las pérdidas de fin de semana El margen bruto de Nike estropea el ambiente en torno a las acciones de Adidas y Puma La...
Los datos flash sobre el IPC en la eurozona mostraron una aceleración del 9,1% al 10,0% interanual. El mercado esperaba una aceleración a...
La libra esterlina protagonizó un regreso impresionante a pesar de los malos fundamentales. El anuncio de nuevas medidas fiscales la semana pasada...
Índices europeos fijados para apertura plana PCE de EE. UU. de agosto Datos de inflación de la zona del euro Los futuros...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer significativamente más bajos. El S&P 500 cayó un 2,11 %, el...
La renta variable europea profundizó la liquidación reciente, con el DAX de Alemania y el CAC40 de Francia cerrando en mínimos...
Las acciones de CarMax (KMX.US) se desplomaron casi un 25,0% después de que el minorista de automóviles publicara cifras trimestrales decepcionantes...
El número de solicitudes semanales de desempleo se redujo en 16 000 a 193 000 en la semana que finalizó el 24 de septiembre, muy por debajo...
La Administración de Información de Energía de EE.UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural aumentaron...
El US100 encuentra el suelo de la sesión con una caída del 3,3 %, lo que devolvió algunas de las fuertes ganancias observadas...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Las cifras optimistas de siniestros y los comentarios agresivos...
La economía de EE.UU. se contrajo un -0,6 % anualizado en el segundo trimestre, después de una contracción del 1,6 %...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El petróleo y los metales preciosos cotizan a la...
La tasa de inflación anual en Alemania aumentó a 10,0 % interanual en septiembre, desde 7,9 % interanual en el mes anterior y por encima...
La recuperación sostenida resulta difícil. D1 El DE30 corrige este jueves, probando la marca psicológica de 12,000 por...
El Kremlin informa que debido a los resultados del reciente referéndum, mañana se anexionarán oficialmente los cuatro territorios...
DE30 bajo presión bajista Sector inmobiliario bajo presión a la baja La sesión del jueves en el Viejo Continente trae caídas...
