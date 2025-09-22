DE30 lucha por romper la resistencia
Las empresas de energía revierten las caídas recientes DE30 registra subidas moderadas La sesión de negociación del...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
A las criptomonedas les está yendo bastante bien hoy, vemos una afluencia de sentimiento positivo a pesar del sentimiento negativo en los índices: Bitcoin...
Petróleo Petroleras se preparan para huracanes en Estados Unidos - BP y Chevron limitan producción en el Golfo de México Las...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Nuevo trimestre marcado por los datos de inflación y las decisiones en política monetaria de los bancos centrales. A pesar de las caídas...
Nord Stream AG informó que encontró fugas y daños en 3 tuberías separadas del sistema de gas Nord Stream. Además, la...
Las criptomonedas son la clase de activos con mejor rendimiento el martes. No hay una razón clara relacionada con las criptomonedas detrás...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Datos de pedidos de bienes duraderos y confianza del consumidor del CB por...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 1,03 %, el Dow Jones se movió...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja después de un fallido intento de rebote, ya que los mercados sopesaron...
Los precios del petróleo están claramente afectados por un fuerte índice del dólar en máximos de 20 años y los...
Las acciones de Lyft (LYFT.US) cayeron más de un 3,0% el lunes después de que UBS rebajó la calificación de la compañía...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURGBP. El banco recomienda tomar una posición corta en el par...
La libra esterlina se enfrenta una vez más a la presión de venta, ya que la declaración especial del BoE no proporcionó ninguna...
Christine Lagarde habló hoy sobre política monetaria: Queremos seguir subiendo la tasa de interés para bajar la inflación Nuevas...
Sin embargo, las acciones de Tesla han perdido un 31% en un año y están devolviendo gran parte de las ganancias del período de la...
El precio de la gasolina en EE. UU. y en Europa sigue cayendo, a pesar de la todavía alta incertidumbre sobre el invierno. Por supuesto, los pronósticos...
El colapso de la libra esterlina fue un gran evento el viernes y al comienzo de la sesión de hoy. GBPUSD ya se ha recuperado de las pérdidas...
El inicio de la sesión del lunes estuvo marcado por un sentimiento de aversión al riesgo, sin embargo, el sentimiento del mercado mejoró...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de efectivo de hoy a la baja US2000 cotiza cerca del soporte clave Las Vegas Sands...
