📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Según informes de prensa, las autoridades chinas...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
La decisión del Banco de Japón (BOJ) de mantener sin cambios los tipos de interés era ampliamente esperada por el mercado. Sin embargo, lo que sorprendió fue su tono relativamente agresivo. Dos miembros presionaron por un aumento de 25 puntos básicos, hasta el 0,75%,...
Leer más
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Según informes de prensa, las autoridades chinas...
Los activos digitales están comenzando la semana con un estado de ánimo mixto, con Bitcoin teniendo serios problemas para mantenerse por...
La libra esterlina extendió la venta masiva el lunes por la mañana. ¡El viernes, el par GBPUSD cayó más del 3% y esta...
Dato de IFO peor de lo esperado ¡DE30 cerca de nuevos mínimos! La primera sesión de negociación alemana de esta semana...
El mercado está empezando a poner en precio la posibilidad de que la economía entre en recesión. Hasta ahora había tratado...
GBP está en los titulares hoy debido a una caída masiva de la moneda. La libra esterlina ha estado en caída libre desde el viernes,...
Índices europeos fijados para apertura a la baja GBPUSD cae a un mínimo histórico Índice IFO alemán...
Los índices de Asia-Pacífico inician la negociación a la baja al comienzo de una nueva semana. El S&P/ASX 200 cae...
La sesión final de la semana vio una profundización del descuento del mercado de valores y un fortalecimiento del dólar estadounidense,...
El maratón de decisiones del banco central ha terminado. Las fuertes señales de un endurecimiento monetario continuo en los países...
El precio de las acciones de Meta Platforms continúa con su drástica liquidación. La empresa se ve agobiada por costosos lanzamientos...
La depreciación de los activos de riesgo empeora en la segunda mitad de la sesión. Los índices bursátiles de EE. UU. comenzaron...
Putin y la FED echan la soga al IBEX El selectivo español se acerca a mínimos anuales tras una caída superior al 5 % semanal y...
La última sesión de esta semana en los mercados trae una gran volatilidad. Los índices bursátiles están registrando...
La última sesión de esta semana en los mercados trae una gran volatilidad. Los índices bursátiles están registrando...
Bitcoin todavía está luchando por mantenerse por encima de los mínimos de junio. Sin embargo, el sentimiento sombrío de los...
Bitcoin todavía está luchando por mantenerse por encima de los mínimos de junio. Sin embargo, el sentimiento sombrío de los...
La última sesión de negociación en Wall Street esta semana comenzó con caídas masivas en todos los puntos de referencia...
15:45h CEST - EE.UU., PMI preliminares de septiembre. Fabricación. Real: 51,8. Esperado: 51.1. Anterior: 51.5 Servicios. Real: 49,2. Esperado:...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor