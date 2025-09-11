Los índices de EE.UU. suben a pesar de los informes mixtos de ISM y ADP 🗽
Mercados bursátiles en EE.UU. y Europa Los índices estadounidenses están subiendo hoy a pesar de un conjunto mixto de datos de...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
El gigante estadounidense de servicios Salesforce (Salesforce, Inc.) cae casi un 8% hoy tras una orientación decepcionante. Las acciones de Salesforce...
John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, sobre la economía de EE. UU., la inflación y las tasas de interés. Los...
EUR/USD experimenta una volatilidad significativa durante la audiencia del Comité Bancario del Senado sobre la nominación de Stephen Miran,...
El dólar en Chile inició la jornada en 970 pesos, registrando un alza intradía de 0,2% respecto al cierre anterior. Sin mayores catalizadores...
Peso mexicano inicia con ligera depreciación El peso mexicano abrió la sesión de este jueves con ligera depreciación frente...
Los futuros del cacao profundizan su tendencia bajista (cacao: -2%) después de que la productora estadounidense de chocolate Mondelez International...
Jornada histórica en bolsa para American Eagle Las acciones de American Eagle (AEO.US) vivieron este jueves una de sus jornadas...
EIA – Cambio en inventarios de gas natural (BCF): 55B Previsión: 55B Anterior: 18B Fuente:...
Los metales preciosos pierden impulso hoy: el oro retrocede más de 0,5% y la plata cae -1,8%. El platino, por su mayor volatilidad, registra descensos...
Apertura en positivo pese a datos laborales débiles Los mercados estadounidenses abren ligeramente en positivo tras la publicación de...
ISM de servicios (agosto): 52,0 (Previsión: 51,0 | Anterior: 50,1) Nuevos pedidos: 56,0 (Previsión: 51,1 | Anterior: 50,3) Precios...
La lectura preliminar del IPC de Suecia para agosto mostró que la inflación general subió a 1,1% interanual (desde 0,8% en julio),...
Estados Unidos – Datos de empleo: Solicitudes iniciales de desempleo: 237K (Previsión: 230K | Anterior: 229K) Estados Unidos...
Dato final: 54.000 (previsión: 68.000, anterior: 104.000).
Los índices europeos repuntan el jueves en la primera parte de la jornada. Los avances se deben a las dudas sobre la política comercial de...
Las ventas minoristas en la Unión Europea registraron una caída inesperada en el mes más reciente, lo que podría reflejar una...
