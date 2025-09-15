🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (28.05.2025)
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El miércoles, los mercados bursátiles experimentaron una pausa y un enfriamiento del optimismo y el pesimismo antes de las actas de la Fed...
El Bitcoin continúa consolidándose cerca de máximos históricos por encima de los 109.000 dólares. El entusiasmo del...
Informe de inflación IPP francés: real -4,3% intermensual. Anterior -0,5%. Informe de empleo Nóminas no agrícolas...
La atención de los mercados se centra hoy en los resultados de Nvidia, que se publicarán tras el cierre de Wall Street. El optimismo de los...
Los mercados bursátiles de la región Asia-Pacífico experimentan una sesión bursátil mixta. Los índices chinos...
Wall Street cerró al alza en la primera sesión bursátil tras el fin de semana largo, con un repunte que representa una reacción...
Redwire ha entregado la tercera generación de su sistema avanzado de gestión de datos y energía (ADPMS-3), considerado el "cerebro"...
Los futuros de trigo en la Bolsa de Chicago (WHEAT) retroceden casi un 2,5 % hoy, impulsados por datos meteorológicos que indican una reducción...
El S&P 500 ha repuntado más de un 20% desde los mínimos marcados tras la ofensiva arancelaria del pasado 2 de abril, cuando el expresidente...
Wall Street rebota este martes después del fin de semana largo, registrando sólidas ganancias en respuesta a la decisión del presidente...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Wall Street arrancó la semana con buen ánimo tras la prórroga de...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Índice de Precios de Vivienda en EE. UU. – Abril: aumento interanual del 3,7 % (anterior: 3,9 %) Variación mensual de los...
LSEG ha emitido una recomendación para el par de divisas USD/CAD. La entidad recomienda tomar una posición larga (compra) al precio de...
Trump Media and Technology Group (DJT.US) anunció una colocación privada de 2.500 millones de dólares con la participación...
Petróleo El crudo continúa presionado por las persistentes incertidumbres sobre la situación comercial global. Antes del fin...
Estados Unidos – Pedidos de bienes no militares excluyendo aeronaves de abril: real: -1,3 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual Estados...
