DE30 evalúa el impacto de las decisiones de bancos centrales
El mercado estima el impacto de las subidas de tipos de los bancos centrales El director financiero comenta su apoyo a Deutsche Bank La sesión...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las criptomonedas han conservado su naturaleza de poderosa volatilidad desde la conferencia de Jerome Powell de ayer. Después de los comentarios...
El CBRT decidió inesperadamente recortar la principal tasa de referencia del 13% al 12%. El par USDTRY reaccionó con un fuerte debilitamiento...
El Banco de Inglaterra anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 13:00h CEST. Los economistas esperaban un...
El Banco de Japón decidió dejar los tipos de interés y otras configuraciones de política monetaria sin cambios en una reunión...
USDJPY se desplomó desde alrededor de 145,80 a menos de 143,50, después de la intervención del Banco de Japón. Se produjo un...
Norges Bank anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 10:00h CEST. Como se esperaba, Norges Bank desafió...
El Banco de Inglaterra anunciará la decisión de política monetaria a las 13:00H CEST Los economistas esperan una subida...
El Banco Nacional Suizo anunció su decisión de política monetaria a las 9:30h CEST. SNB realizó una subida de tipos de 75 puntos...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura a la baja Una Fed agresiva hizo mella en los estados de ánimo...
El FOMC publicó un aumento de los tipos de interés de 75 puntos básicos ayer, en línea con las expectativas, y el gráfico...
El FOMC realizó una subida de tipos de 75 pb, en línea con las expectativas del mercado Las nuevas proyecciones del FOMC mostraron...
Intel es reconocido como un precursor en la evolución tecnológica del Silicon Valley de California y un fabricante líder de procesadores...
¡Ya estamos en directo! Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán los tipos de interés en Estados Unidos y analizaremos...
El par de divisas principal ronda los mínimos de 20 años menos de una hora antes de que la Fed anuncie su próxima decisión...
Sesen Bio (SESN.US), compañía clínica en etapa avanzada, es una de las acciones con peor desempeño en Wall Street en la actualidad....
El Ibex 35 refuerza los 7.800 puntos antes de la Fed Jornada extraordinariamente volátil en donde los ojos estarán puestos a partir de...
“La semana de los bancos centrales” continúa en serio, y aunque la atención de los inversores se centra en la Fed de EE. UU.,...
Alemania Federal finalmente ha decidido nacionalizar Uniper (UN01.DE): En julio, Alemania promulgó un rescate financiero récord de...
