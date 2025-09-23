ÚLTIMA HORA: El petróleo sin reacción al informe semanal del DOE
El Departamento de Energía de EE. UU. publicó un informe semanal sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. hoy a las 16:30h CEST....
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
El Departamento de Energía de EE. UU. publicó un informe semanal sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. hoy a las 16:30h CEST....
Las criptomonedas están lateralizando antes de la próxima decisión de la Reserva Federal, que se anunciará a las 20:00h...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy más alta El mandato de Putin solo tuvo un impacto breve...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las criptomonedas continúan retrocediendo, pero...
La Comisión Europea ha aprobado hoy un proyecto de apoyo a la industria del hidrógeno. Se espera que el proyecto tenga un valor de hasta...
El índice del dólar sigue subiendo y actualmente ronda los máximos de 2002, ya que los inversores recurrieron a los activos de refugio...
El par GBPUSD cayó brevemente al nivel de 1.1300 a principios de la sesión después de que datos recientes revelaran que el déficit...
Las bolsas del Viejo Continente se consolidan de cara al FOMC Nacionalización de Uniper, la acción pierde más del 30% La...
Durante las últimas semanas, el tema número uno entre los inversores ha sido sin duda los bancos centrales, que están aún más...
El EURUSD cayó más de un 0,60 % el miércoles y está probando mínimos de dos semanas mientras los inversores se preparan...
Índices europeos fijados para apertura a la baja Decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal a las 20:00h CEST Movilización...
La confianza del mercado se ha deteriorado ligeramente por la mañana después de que el presidente ruso Putin anunciara una movilización...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 1,13 %, el Dow Jones bajó...
El campeón esta aquí. Estamos orgullosos de anunciar que el nuevo embajador de XTB es una leyenda viva de las artes marciales mixtas (MMA):...
La reciente ola de fortalecimiento del dólar estadounidense también se ha reflejado en el debilitamiento del oro. Las cotizaciones del ORO...
Tellurian (TELL.US), un proveedor de gas natural licuado (GNL) con sede en EE. UU., ha abandonado la venta de bonos corporativos de alto interés...
Las acciones de Alphabet (GOOGC.US) alcanzaron niveles cercanos a los $100 hoy. El precio de la acción es el más bajo desde febrero de 2021,...
El Ibex cae a la espera de la Fed Los mercados se tiñen de rojo a la espera de la reunión de la Reserva Federal, el Ibex 35 pierde los...
Bitcoin está luchando por mantenerse por encima de los 19.000$, en medio de una débil apertura de los índices de Wall Street. Los...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor