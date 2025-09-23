Acciones de crecimiento: FedEx
Las acciones de FedEx Corporation (FDX.US) se desplomaron con fuerza recientemente después de que la compañía advirtiera que es probable...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Las acciones de FedEx Corporation (FDX.US) se desplomaron con fuerza recientemente después de que la compañía advirtiera que es probable...
La apertura de la sesión del martes en Wall Street trae caídas en los principales puntos de referencia del mercado de valores de EE. UU....
El IPC de Canadá para agosto es de 7,0% a/a, con una expectativa de 7,3% a/a y el nivel anterior de 7,6% a/a. La inflación mensual...
Como informa Reuters, TUI Group (TUI.DE) está viendo los primeros signos de un retorno a la rentabilidad. Todo ello debido a la fuerte demanda de...
Barclays emitió una recomendación para el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las criptomonedas continúan retrocediendo, pero...
Petróleo Estados Unidos extenderá la fecha límite para los lanzamientos de SPR. Los últimos 10 millones de barriles de...
Caen récord de intercambios del Viejo Continente ¡La salida a bolsa de Porsche AG impulsa el crecimiento en el sector de la automoción! La...
Las criptomonedas aún están silenciadas antes de la decisión de la Fed de mañana. Bitcoin se está consolidando alrededor...
Los índices europeos detuvieron el reciente movimiento a la baja, desencadenado después del decepcionante informe del IPC de EE. UU. la semana...
Riksbank anunció su decisión de política monetaria hoy a las 9:30h CEST. Las expectativas eran mixtas: los economistas vieron un aumento...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura Riksbank anunciará aumento de tipos a las 9:30h CEST Datos del IPC de...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,69 %, el Dow Jones subió un 0,64...
El Ibex choca con los 8.000 puntos El Ibex 35 termina cotizando ligeramente por debajo de los 8.000 puntos, tras un arranque dubitativo pero...
Las cotizaciones del USDJPY están en una tendencia alcista a largo plazo. En el último mes, el precio rebotó, como esperábamos,...
Planet Labs (PL.US) es una compañía de imágenes satelitales con sede en EE.UU. fundada por ex científicos de la NASA. Planet...
La semana pasada estuvo marcada nuevamente por los datos de inflación, que sorprendieron al alza tanto en Europa como en Estados Unidos y provocaron...
La primera campana de apertura en Wall Street esta semana trae caídas en los principales puntos de referencia del mercado de valores de EE. UU....
Las criptomonedas no pueden resistir el sentimiento negativo que prevalece en el mercado de valores. Los mercados aún están 'asustados'...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor