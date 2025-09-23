DE30 cae a principios de semana, IPO de Porsche en foco
Intercambios de valores de la antigua disminución del registro del continente ¡La euforia alrededor de la IPO de Porsche AG continúa! La...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El petróleo está teniendo un comienzo mixto para una nueva semana, lo que se puede razonar con un fuerte dólar estadounidense y la...
Los datos de inflación han vuelto a tumbar el ánimo de unos inversores que aún confiaban en un “aterrizaje suave”. Los...
El repunte del dólar estadounidense continúa, pero se pondrá a prueba esta semana. La Fed anunciará su decisión de política...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura plana Las criptomonedas se hunden, Bitcoin cae más del 5% Semana...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron a la baja hoy. Kospi cayó un 1 %, los índices de China cotizaron hasta un 0,9 % por...
El par EURUSD subió de nuevo por encima del nivel de paridad después de la publicación del informe UoM, que mostró...
La sorpresa al alza en los datos del IPC de EE. UU. para agosto provocó una venta masiva en los mercados bursátiles mundiales a medida que...
El IBEX 35 corrige lastrado por los datos macro internacionales y la cuádruple hora bruja Jornada de caídas para el selectivo español,...
Los fabricantes de armas de EE. UU. Boeing y Raytheon están bajo presión a pesar de un entorno aparentemente "favorable" para el...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en EE. UU. subió a 59,5 en septiembre desde 58,2 en agosto, ligeramente por debajo de...
Los índices de EE. UU. Lanzaron el comercio de efectivo de hoy considerablemente más bajo US100 rompió por debajo del nivel de...
Bitcoin todavía está tratando de resistir la presión de la oferta y evitar que los bajistas empujen el precio por debajo de los 20,000.dolares ...
GBPUSD cayó por debajo de 1,14, que es el nivel más bajo desde 1985, ya que los últimos datos generaron temores de recesión...
El precio de la criptomoneda Cosmos todavía está cerca del máximo de hace una semana a pesar del deterioro del sentimiento en torno...
DE30 bajo presión hacia abajo Deutsche Post pierde ante los débiles resultados de FedEx La última sesión bursátil...
Entrevista con el Canal de TVE 24 horas a nuestro analista Joaquin Robles en el Palacio de la Bolsa para analizar los eventos mas destacados de la sesión...
FedEx publicó ayer los resultados del primer trimestre fiscal después del cierre del mercado Ventas y beneficios decepcionantes,...
