¡FedEx abajo casi un 20% antes de la apertura!
FedEx publicó ayer los resultados del primer trimestre fiscal después del cierre del mercado Ventas y beneficios decepcionantes,...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
FedEx publicó ayer los resultados del primer trimestre fiscal después del cierre del mercado Ventas y beneficios decepcionantes,...
Los datos de actividad mensual de China para agosto se publicaron durante la noche y resultaron ser sólidos. La producción industrial, las...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura a la baja Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 1,13 %, el Dow Jones bajó un...
Las acciones de Adobe (ADBE.US) cayeron más de un 16,0 % durante la sesión de hoy después de que el software de marketing y medios...
EL IBEX-35 AGUANTA LA PRESIÓN BAJISTA El selectivo español continúa fluctuando por encima de la frontera psicológica...
Cifras titulares sorprendidas al alza Lectura básica débil y revisiones desfavorables Las ventas minoristas en los EE. UU. aumentaron...
Los estados de ánimo del mercado cambiaron por la tarde tras un conjunto de datos macroeconómicos mixtos de EE. UU. La presión...
El riesgo progresivo de una crisis energética en Europa obliga a los gobiernos a buscar nuevas fuentes de energía alternativas. Japón...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural aumentaron...
Uranium Energy Corp es actualmente el mayor productor de uranio de EE. UU. En Estados Unidos, la producción de la materia prima estratégica...
Importante decisión en el área de apoyo a corto plazo. D1 El DE30 continúa cayendo el jueves, golpeando una fuerte área...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Informe de ventas minoristas mixtas Las acciones de Union...
La producción industrial en los EE. UU. disminuyó a -0,20 % en agosto, desde un aumento intermensual del 0,6 % en julio y sin el consenso...
El mundo se enfrenta al reto de satisfacer la creciente demanda mundial de electricidad. Con una población en crecimiento y más tecnologías...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. de agosto se publicaron a la 14:30h CEST. El informe resultó ser mixto y no provocó ningún...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. para agosto son una publicación macro clave del día. El informe se dará a conocer a la 14:30h...
El gas está reduciendo bastante las ganancias recientes, después de que probablemente se haya llegado a un acuerdo con los sindicatos de...
Soporte de ataques DE30 a nivel de $ 13,000 La gerencia vende acciones de Delivery Hero La jornada del jueves en los mercados del Viejo Continente...
Los partidos de derecha obtendrán la mayoría en las elecciones suecas El primer ministro sueco Andersson anunció su...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor