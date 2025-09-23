¡La Fusión de Ethereum se ha completado! 📌 El mercado cripto retrocede
Los desarrolladores han confirmado el éxito de la transformación de la red Ethereum. A pesar del éxito, el precio del token sigue...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Sigue el próximo miércoles 21 desde las 19:45h en directo junto a Pablo Gil, la Reunión de la Reserva Federal donde se decidirán...
"The Merge" o Fusión de Ethereum se completó hoy a las 9:00h CEST y se dice que tuvo éxito. Fue un evento masivo para la...
Los mercados europeos se preparan para una apertura plana Las ventas minoristas de EE. UU. para agosto en el punto de mira Reunión...
Los índices de EE. UU. terminaron al alza ayer, pero la escala del movimiento no estuvo ni cerca de la escala de la liquidación del día...
Los principales índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja, con el DAX cayendo un 1,22% y el CAC40 cayendo un 0,33%. La...
Las acciones de Nucor (NUE.US) cayeron casi un 10,0 % el miércoles después de que el productor de acero emitiera una débil orientación...
Google puso a disposición el rastreador 'Ethereum Merge' hace dos días. La transformación tendrá lugar con una dificultad...
¿Podría la contraofensiva dinámica de las tropas ucranianas que despertó el optimismo en las bolsas de valores europeas ser...
US100 Comencemos el análisis de hoy con el gráfico US100. Ayer, el índice tecnológico registró la mayor caída...
El Ibex35 conserva los 8.000 puntos a mitad de semana Sesión de mitad de semana más tranquila y menos volátil, aunque en términos...
La publicación de ambos informes del Departamento de Energía de EE. UU. provocó algunos movimientos menores en el mercado del petróleo....
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza La inflación del IPP se modera en agosto Las acciones...
Los precios al productor en los EE. UU. disminuyeron a 8,7 % interanual en agosto desde 9,8 % en el mes anterior y por debajo de las expectativas del mercado...
DE30 continúa las caídas de ayer El gobierno federal se deshace de las acciones de Lufthansa La sesión de hoy en el mercado...
Los precios de las criptomonedas se hundieron ayer después de la publicación de la inflación de EE. UU. Bitcoin detuvo las caídas,...
JPMorgan emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los...
Hirokazu Matsuno, secretario en jefe del gabinete de Japón, comunicó que el gobierno está listo para tomar cualquier decisión...
