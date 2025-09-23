Gráfico del día - US500
Una publicación del IPC superior a la esperada para agosto en los Estados Unidos provocó ayer un baño de sangre en Wall Street. Mientras...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los mercados europeos se preparan para una apertura más baja Datos del IPP de EE. UU. a la 14:30h CEST ¿El informe del DOE...
Los índices de Wall Street se desplomaron ayer tras la publicación del IPC superior a la esperada de los Estados Unidos. El S&P 500...
Los principales índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja, con una caída del DAX del 1,59 % y del CAC40 del 1,39...
Oatly (OTLY.US) cayó más de un 7,0% después de que Credit Suisse rebajó la calificación de las acciones de la compañía...
Los futuros de paladio cayeron abruptamente desde un máximo de cuatro semanas a $2100 por onza, ya que el dólar recuperó algo de fuerza...
Una lectura de la inflación de EE. UU. peor de lo esperado para agosto aplastó la demanda de activos de riesgo que floreció en los...
La inflación general se modera menos de lo esperado Inflación subyacente por encima de las expectativas El mercado espera un enfoque...
La inflación vuelve a tumbar al Ibex 35 La bolsa española cortó una racha de cuatro sesiones en positivo tras la publicación...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de efectivo de hoy considerablemente más bajo IPC de EE. UU. por encima de las...
La publicación de la inflación por encima de las previsiones en EE. UU. sorprendió a los mercados, que esperaban una desaceleración...
Los datos de inflación de hoy mostraron una disminución del IPC mucho menor de lo esperado y un aumento muy fuerte de la inflación...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
Los datos del IPC de EE. UU. para agosto superaron las expectativas del mercado, ya que la inflación Principal cayó al 8,3 % interanual en...
Petróleo USD más débil proporciona soporte para los precios del petróleo Estados Unidos dice que la última respuesta...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: La inflación IPP de Japón se aceleró...
El EURUSD gana un 0,6% antes de la publicación de los datos del IPC de EE. UU. para agosto. Sin embargo, debe decirse que las ganancias en el principal...
DE30 gana antes de la lectura de inflación de EE. UU. índice ZEW peor de lo esperado; Inflación alemana en línea con las...
Las criptomonedas se han retirado del sentimiento eufórico de ayer, aunque Bitcoin aún se mantiene por encima de 22.000$ y Ethereum tiene...
