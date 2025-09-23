Las acciones de NEL suben después del comentario de Olaf Scholz
Nel (NEL.NO) es una empresa noruega de infraestructura y tecnología de hidrógeno. Las acciones cotizaron al alza hoy, tras los comentarios...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La publicación macroeconómica clave de hoy es, sin duda, el IPC de EE. UU. para agosto. Los inversores siguen de cerca el ritmo de crecimiento...
AWS de Amazon (AMZN.US) ha estado impulsando el crecimiento general de la empresa durante muchos trimestres, sobre todo en los últimos. Pero esta...
La publicación del informe del IPC de EE. UU. para agosto es un evento clave del día y se espera que desencadene un salto en la volatilidad...
Los índices europeos se preparan para abrir al alza Se espera que los datos del IPC de EE. UU. para agosto muestren una desaceleración Índice...
Los índices de EE. UU. se beneficiaron ayer de los ánimos de riesgo y terminaron la sesión al alza. El S&P 500 sumó...
Los índices europeos subieron con fuerza el lunes, con el DAX subiendo un 2,4 % y el CAC40 subiendo un 1,95 % liderados por las acciones cíclicas,...
El banco de inversión Goldman Sachs (GS.US) ha confirmado planes para despedir a varios cientos de empleados de la institución a partir de...
Las acciones de Carvana (CVNA.US) subieron más del 8,0% el lunes después de que Piper Sandler mejorara la calificación del vendedor...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
La plata saltó al nivel más alto en casi cuatro semanas y superó con creces a otros metales preciosos antes de las muy esperadas cifras...
El frenesí de noticias se ha apoderado de la prensa financiera y del mercado de criptomonedas ante la próxima transición de la segunda...
Comienza la semana analizando el mercado junto a uno de nuestros expertos. En este seminario, Pablo Gil analiza la situación actual de los...
Los índices de EE. UU. iniciaron la negociación de efectivo de hoy al alza US30 está probando una gran resistencia Las acciones...
Las criptomonedas registran un repunte de cara a la próxima fusión de Ethereum. El sentimiento positivo en el mercado de valores y un dólar...
El Viejo Continente arranca la sesión de hoy con ganancias ¡La euforia en torno a la salida a bolsa de Porsche AG continúa! La...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Reuters informa que la Administración Biden planea...
Los mercados bursátiles mundiales terminaron la negociación de la semana pasada con ánimo de riesgo y también se puede observar...
El BCE subió los tipos por segunda vez consecutiva y lo hizo 75 puntos básicos, el mayor aumento desde que se fundó la UE. Lagarde...
