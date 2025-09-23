Gráfico del día - EURUSD
EURUSD está obteniendo grandes ganancias al comienzo de una nueva semana con el par de divisas principal cotizando un 1,5% más al cierre...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura El crecimiento del PIB del Reino Unido alcanzó el 0,2 % intermensual en...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron al alza al comienzo de una nueva semana. Nikkei y S&P/ASX 200 ganaron un 1%. Las condiciones...
Los índices de Wall Street cotizaron al alza hoy, respaldados por la moderación del repunte del dólar estadounidense Los...
Otro conjunto de comentarios agresivos de la Fed y el BCE no provocó una venta masiva en los índices bursátiles, sin embargo, el dólar...
Smith & Wesson Brands (SWBI.US), fabricante de armas de EE. UU., cotiza más de un 6 % a la baja hoy tras la publicación de un informe...
El EURUSD cotiza al alza hoy tras un repunte durante la noche. Sin embargo, el par ha estado bastante apagado en la negociación de la tarde. Esto...
Goldman Sachs emitió una recomendación para el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Los índices estadounidenses iniciaron la sesión al alza Russell 2000 supera la media móvil de 50 sesiones DocuSign...
La publicación de los datos laborales canadienses a la 1:30 p. m. BST provocó movimientos en el mercado del dólar canadiense. El informe...
Las acciones de la plataforma de criptomonedas Coinbase han perdido casi un 80% desde principios de año en medio de caídas en el mercado...
Índices europeos amplían ganancias tras decisión del BCE Los inversores esperan, entre otras cosas, datos de Canadá y...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las criptomonedas cotizan fuertemente al alza hoy. Bitcoin...
Ya puedes encontrar en la sección de vídeos de tu xStation y XTB App, en el apartado de Análisis exclusivos para clientes la actualización...
El precio de Bitcoin ha subido inesperadamente por encima de los 20.500$ en las últimas 7 horas. Ethereum también obtuvo ganancias, superando...
La retórica muy agresiva por parte del BCE y la capitulación del dólar provocaron movimientos considerables en el mercado. EURUSD...
Los precios de Bitcoin regresaron por encima de los USD 20 000 durante la sesión de hoy, ya que el debilitamiento del dólar provocó...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Informes de empleos de Canadá Discursos de miembros de la Fed Cumbre...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza, ya que los inversores asimilaron los últimos comentarios...
