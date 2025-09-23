Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza, ya que los inversores asimilaron los últimos comentarios...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy mayoritariamente al alza, excepto el DAX 40 que cayó un 0,09 % a pesar de que...
Las acciones de GameStop (GME.US) subieron más del 9,0% el jueves tras la noticia de que el minorista de videojuegos se asoció con el criptointercambio...
La publicación del informe de hoy del Departamento de Energía de EE. UU. no provocó grandes movimientos en el mercado del petróleo....
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros de gas natural aumentaron en 54.000...
La ausencia de malas noticias es una buena noticia. Así es como se puede resumir brevemente el repunte hacia el norte de las acciones de CD Projekt...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Solicitudes de desempleo en EE. UU. muy por debajo de las expectativas...
En estos momentos están en marcha las ruedas de prensa de Lagarde (tras la decisión del BCE) y Powell (en el Instituto Cato) sobre política...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El EUR se debilita después de que el BCE incrementara...
Las criptomonedas están tratando de recuperar el impulso alcista, Bitcoin ha detenido las caídas cerca de $ 18,500: Ethereum está...
El BCE elevó su tipo de interés de referencia en 75 puntos básicos hasta el 1,25 %, el nivel más alto desde noviembre de 2011,...
Sigue la reunión del BCE en la que Pablo Gil analizará en directo: La primera decisión en más de una década en...
La decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (14:15h CEST) es un evento clave del día. Se espera que el banco realice...
DE30 mixto antes de la decisión del BCE Los bancos ganaron durante la primera mitad del día La sesión de negociación...
Equinor (EQNR.NO) es una de las compañías energéticas más grandes de Europa. La compañía consolida su cartera...
Gracias a la mejora general en los estados de ánimo de riesgo, EURUSD inició un intento de regresar por encima del nivel de paridad. El par...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Se espera que el BCE realice una subida de tipos de 75 pb Discursos de...
Los índices estadounidenses subieron ayer en medio de una caída en los precios del petróleo y una caída en los rendimientos....
Aprende todo sobre el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Descubre cómo se mueve este mercado y las estratategias para operar diferentes instrumentos.
