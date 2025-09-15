Los pedidos de bienes duraderos caen más de un 6 % 📌
Estados Unidos – Pedidos de bienes no militares excluyendo aeronaves de abril: real: -1,3 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual Estados...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los datos del informe de la ACEA (Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles) indican una fuerte caída de las ventas de Tesla...
El oro retrocede casi un 1,4% hoy en medio del aumento de los índices de Wall Street y el fortalecimiento del dólar estadounidense (USDIDX),...
Los precios del oro están cayendo hoy principalmente debido a la disminución de las tensiones comerciales mundiales y a un cambio en el sentimiento...
Los mercados europeos extendieron su impulso positivo el martes, aprovechando el fuerte repunte del lunes con avances continuos en la mayoría de...
Los datos más bajos del IPC francés debilitan un poco el EUR frente al USD, ya que reducen las posibilidades de una decisión agresiva...
Comenzamos la sesión del martes en los mercados europeos. Los futuros indican un sentimiento mixto después de los avances de ayer impulsados...
Los mercados de la zona Asia-Pacífico subieron durante la sesión del martes después de que ayer, durante una sesión algo limitada...
El mercado bursátil ha sido históricamente uno de los principales generadores de riqueza para los inversionistas, pero también implica...
La bolsa estadounidense permaneció cerrada hoy por el Día de los Caídos. El mercado británico también estuvo cerrado...
La reacción inicial a la rebaja de la calificación de la deuda estadounidense por parte de Moody’s fue sorprendentemente moderada,...
El índice alemán DAX registró un fuerte repunte este lunes, con una subida del 1,6%, superando el umbral de los 24.000 puntos tanto...
MUFG ha emitido una recomendación para el par de divisas USD/JPY. El banco recomienda tomar una posición corta (venta) bajo los siguientes...
La semana pasada estuvo marcada por turbulencias fiscales en EE. UU., lo que sembró incertidumbre sobre la estabilidad financiera de la mayor economía...
Los mercados europeos experimentaron una fuerte recuperación el lunes, con ganancias generalizadas en toda la región, gracias a la bienvenida...
Tras la decisión de Donald Trump del viernes, las negociaciones comerciales entre la UE y EE. UU. están en el foco de los mercados. Anoche,...
