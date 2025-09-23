INTRODUCCIÓN AL BITCOIN Y LAS CRIPTOMONEDAS
Aprende todo sobre el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Descubre cómo se mueve este mercado y las estratategias para operar diferentes instrumentos.
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con ánimos mixtos, con el FTSE 100 regional cayendo aproximadamente un 0,86...
Las acciones de Nio Inc (NIO.US) subieron casi un 3,0% a pesar de que el productor chino de vehículos eléctricos reportó una mayor...
GBPUSD cayó durante la sesión de hoy al nivel más bajo desde marzo de 2020 en medio del empeoramiento de las perspectivas macroeconómicas...
El precio OIL.WTI cayó por debajo de $84 por barril el miércoles, el más bajo desde enero, ya que las preocupaciones sobre una menor...
El Banco de Canadá elevó su tipo de interés de referencia en 75 puntos básicos hasta el 3,25 %, como se esperaba. El Consejo...
Los índices estadounidenses iniciaron la sesión de hoy al alza US30 por debajo del soporte principal Discursos de miembros de la Fed Las...
OIL.WTI Esta semana, los precios del petróleo cayeron cerca de niveles no vistos desde enero, en medio de preocupaciones persistentes sobre la...
HEICO Corp. (HEI.US) es una empresa con sede en EE. UU. que fabrica, presta servicios, diseña y distribuye componentes y servicios avanzados para...
DAX mixto antes de la decisión del BCE de mañana Uniper (UN01.DE) bajo creciente presión de venta La jornada de hoy en el...
Las criptomonedas se han estado moviendo en una tendencia lateral durante las últimas 2 semanas, pero la demanda no ha podido elevar las cotizaciones...
La próxima decisión de política monetaria del Banco Central Europeo se anunciará este jueves a la 1:15 p. m. BST. La conferencia...
El Banco de Canadá anunciará su próxima decisión de política monetaria hoy a las 16:00h CEST. Los economistas esperan...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura a la baja Se espera que el Banco de Canadá entregue aumentos...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,41 %, el Dow Jones bajó un 0,55...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy mayormente al alza, con el índice STOXX 600 y el DAX 40 agregando un 0,8% y...
El yen japonés se debilitó más allá de 143 frente al dólar estadounidense, alcanzando sus niveles más bajos desde...
Las acciones de FedEx (FDX.US) cayeron más de un 1,5 % el martes después de que Citi rebajara la calificación de la empresa de transporte...
El PMI de servicios de ISM saltó inesperadamente a 56,9 en agosto desde 56,7 en el mes anterior, superando las estimaciones de los analistas de...
