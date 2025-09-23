Las criptomonedas están tratando de resistir la oferta
La transición de Ethereum a Prueba de participación es inminente, lo que mejora temporalmente el sentimiento en el mercado de criptomonedas....
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El PMI de servicios de ISM para EE. UU. aumentó levemente a 56,9 en agosto desde 56,7 en el mes anterior, superando las expectativas de los analistas...
Las acciones de NIO Inc. (NIO.US) se han estado revirtiendo últimamente. A pesar de ser uno de los fabricantes de vehículos 100% eléctricos...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Índice no manufacturero ISM de EE. UU. para agosto a las...
El gas de EE. UU. ha bajado un 4% hoy y está probando el área de $ 8.4 / MMBTU. El gas europeo ha bajado hoy un 8% y cotiza justo por encima...
Cotizaciones del DAX para recuperar algunas de las caídas recientes Volkswagen aprueba la oferta pública inicial (IPO) de Porsche La...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Rusia dijo que enviará más petróleo...
Petróleo OPEP+ decidió un recorte marginal de producción de 100k bpd para octubre El mes anterior se tomó una decisión...
GBPAUD is on the move today with GBP being the best performing G10 currency and AUD being one of top laggards. GBP received a boost from reports saying...
Índices europeos fijados para apertura a la baja Índice ISM de servicios de EE. UU. de agosto Los pedidos de las fábricas...
A pesar de la falta de comercio en los EE. UU. y Canadá, la sesión de hoy trajo una volatilidad considerable a los pisos de negociación...
La sesión de hoy es relativamente tranquila para el par EUR/USD. Sin embargo, es importante señalar que el euro sigue cotizando por debajo...
El precio de las acciones de Glencore (GLEN.UK) está ganando casi un 4% hoy. El precio de las acciones subió ante la retención de...
La primera sesión tras el parón del fin de semana no es buena para Europa. Los índices bursátiles están a la baja, y...
Kazatomprom es el mayor productor mundial de uranio. Durante el año 2021, ha acumulado el 25% de la producción de este producto, por encima...
Comienza la semana analizando el mercado junto a uno de nuestros expertos. En este seminario, Jose Raúl Godoy analiza la situación actual...
El fuerte aumento de los precios de la energía está provocando que el gobierno alemán vaya a aprobar más paquetes de ayuda....
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las materias primas energéticas se mueven alcistas...
