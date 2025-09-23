Criptonoticias: ¿Se recuperarán las criptomonedas frente a la fusión de Ethereum?
Las criptomonedas se han estado consolidando durante los últimos días y hubo poca volatilidad en el mercado durante el fin de semana. El...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los resultados de la carrera por el liderazgo del Partido Conservador del Reino Unido se acaban de anunciar y no fueron ninguna sorpresa. Liz Truss,...
El cartel respaldó un recorte de producción de 100.000 barriles por día en octubre, según informes de prensa en la reunión...
Las preocupaciones sobre la próxima crisis energética se ven mas claras El gobierno alemán anuncia otro paquete de ayuda La...
Los mercados europeos se preparan para una apertura más baja después de que Gazprom anuncia el cese total de los flujos de gas Se...
Rusia anunció el viernes que detendrá por completo los flujos de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 de forma indefinida. Los...
El inicio de la última sesión de negociación en Wall Street de esta semana trae repuntes en los índices bursátiles....
Estados Unidos, pedidos de fábrica de julio. Real: -1,0 % intermensual . Esperado: 0,2% Mensual. Anterior: 2,0% intermensual
El informe NFP muy esperado se publicó a la 1:30 p. La tasa de desempleo subió al 3,7% desde el 3,5% del mes pasado y por encima de las...
El mercado laboral de EEUU. se ha comportado bien este año, incluso cuando la economía de EEUU. entro en una recesión técnica....
Subidas en el Dax antes de la lectura de NFP Nikon hace oferta por acciones de SLM Solutions (AM3D.DE) La última sesión de la semana...
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce...
El NZDUSD se desplomó brevemente a los niveles más bajos de mayo de 2020 durante el incio de la sesión de hoy, por la FED de línea...
Índices europeos abren a la baja Informes de empleos de los Estados Unidos Datos PPI de Europa Los mercados de futuros apuntan...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con ánimos mixtos. El S&P 500 subió un 0,30 %, el...
Los principales índices de Wall Street y Europa continuaron con fuertes ventas masivas en medio de un nuevo aumento en las expectativas de subidas...
La industria del videojuego ha estado esperando durante mucho tiempo la aparición de algún Deus ex machina que podría cambiar el sentimiento...
Los inventarios de gas de EEUU aumentaron 61 bcf; Se esperaban 58 bcf, mientras que la cifra anterior era de 60 bcf. El aumento está ligeramente...
Si bien los precios del gas en Europa son relativamente planos según los estándares actuales (más de 100 € por debajo de los...
