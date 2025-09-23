Mayor crecimiento en inventarios de gas limita alzas de precios
Los inventarios de gas de EEUU aumentaron 61 bcf; Se esperaban 58 bcf, mientras que la cifra anterior era de 60 bcf. El aumento está ligeramente...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Si bien los precios del gas en Europa son relativamente planos según los estándares actuales (más de 100 € por debajo de los...
El PMI manufacturero del ISM para EE. UU. subió a 52,8 en agosto desde 52,5 en el mes anterior, por encima de las expectativas de los analistas...
Estados Unidos, PMI manufacturero de agosto (final). Final: 51,5 Primera versión: 51,3
S&P Global Canada Manufacturing PMI Agosto: 48.7 (anterior 52.5)
Los futuros apuntan a una apertura a la baja de la sesión de hoy en Wall Street. La atención de los inversores se centra en las lecturas...
El índice de referencia alemán alcanza un nuevo mínimo semanal. gráfico D1 El DE30 continúa cayendo el jueves,...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las reservas de petróleo caen al nivel más...
El número de estadounidenses que solicitan solicitudes de desempleo se redujo a 0,232 millones en comparación con los 0,243 millones informados...
DE30 baja y prueba la zona de 12.600 puntos PMI manufacturero de Alemania peor de lo esperado La sesión de negociación alemana...
Esta mañana se publicó una serie de índices PMIs manufactureros para agosto de países europeos. La mayoría de ellos...
Agosto acaba muy mal para la Bolsa. Es probable que el S&P 500 finalice el mes con una caída de alrededor del 4 %, aunque desde el máximo...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura a la baja. Revisiones del PMI, ISM manufacturero de agosto. Tensiones...
El informe ADP muestra un bajo crecimiento del empleo para agosto, en 132.000 (300.000 previstos) Este informe se publica por primera vez...
OIL.WTI La sesión del miércoles trae una continuacion de las caidas en el mercado del petroleo. Mirando técnicamente el gráfico...
Goldman Sachs y Bank of America, en sus últimas notas a inversores, indican que esperan una subida de 75 pb la próxima semana por parte del...
La bolsa española volvió a cerrar en negativo encadenando su peor racha histórica con once sesiones consecutivas de pérdidas....
Los inventarios de petróleo de EE. UU. disminuyen en 3,3 millones con una caída esperada de 0,95 millones y con una caída previa...
Terminamos el mes del ETF con la presentación del ETF sobre la economía china, que ha sufrido graves dificultades durante los últimos...
