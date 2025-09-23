Apertura Wall Street: Alta volatilidad en las acciones de SNAP y BBBY
La sesión del miércoles en Wall Street comenzó con ganancias moderadas en los índices bursátiles. En cuanto al calendario...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El crecimiento del PIB del segundo trimestre en Canadá es del 3,3%, aunque se esperaba un 4,4%. En el trimestre anterior fue del 3,1% Trimestralmente,...
DE30 pierde y se queda por debajo de los 13.000 puntos Se acelera la inflación en Europa La sesión de negociación...
El sentimiento en torno a Bed Bath & Beyond (BBBY.US) empeoró en los momentos previos a la apertura de la sesión de hoy tras...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: La rusa Gazprom dijo que detendrá por completo...
El informe nacional de empleo de ADP de agosto se publicó hoy a la 1:15 p. m. BST. Este fue el primer informe después de la revisión...
Bitcoin ha detenido las caídas cerca de $ 19,700 y se mantiene por encima de $ 20,000. Ethereum nuevamente se está recuperando más...
El precio de las acciones de Hewlett & Packard, comúnmente conocido como HP, está perdiendo casi un 10% hoy antes de la apertura en medio...
Los índices estadounidenses registraron la tercera sesión consecutiva de descensos ayer, ya que la presión posterior a Powell continúa...
A pesar de abrir la sesión de ayer al alza, los índices estadounidenses terminaron el día a la baja. El S&P 500 cayó...
Los índices europeos se preparan para una apertura ligeramente alcista. Primer informe ADP con metodología revisada. Datos de inflación...
El martes, los principales mercados se vieron influidos por el mensaje del viernes de Jerome Powell, que fue presentado en el simposio de Jackson Hole. Como...
El mercado de criptomonedas se caracteriza por una volatilidad increíble, y recientemente reaccionó con otra avalancha de caídas ante...
Las acciones de Bed Bath & Beyond (BBBY.US) estaban ganando hasta un 10% al comienzo de la sesión de hoy, sin embargo, el sentimiento se ha...
Nikola Company está considerando recaudar casi 400 millones de dolares a través de la venta de acciones de la empresa. La gerencia está...
El S&P 500 (US500) borra por completo su rebote anterior y cae cerca del cierre de ayer. El S&P 500 está por debajo de los 4050 puntos y...
El mercado de valores de EE. UU. comienza la cotización de hoy al alza Wall Street espera lectura del índice de confianza del...
Confianza del Consumidor para Agosto: Real: 103.2; esperado 97,9; Anterior 95.7 JOLTS Puestos vacantes para julio: Real: 11,23 millones; Esperado 10.475...
Los datos flash de inflación del IPC de agosto de Alemania se publicaron hoy a la 1:00 p. m. BST. El mercado esperaba que el indicador principal...
