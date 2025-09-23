ULTIMA HORA: Mejor que el pronóstico de los datos del Conference Board y JOLTS
Confianza del Consumidor para Agosto: Real: 103.2; esperado 97,9; Anterior 95.7 JOLTS Puestos vacantes para julio: Real: 11,23 millones; Esperado 10.475...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Los datos flash de inflación del IPC de agosto de Alemania se publicaron hoy a la 1:00 p. m. BST. El mercado esperaba que el indicador principal...
Intervención de Joaquín Robles para Negocios TV: "Ya se están negociando ciertos límites en el precio del...
Ganancias DE30 en la sesión de hoy Expectativas para lectura de inflación alemana La sesión de negociación...
Petroleo El mercado comienza a descontar los posibles recortes de producción de la OPEP+ para fin de año La próxima reunión...
EURUSD es un par de divisas que permanece en alerta. Si bien el par cayó por debajo de sus niveles de paridad, no logró distanciarse significativamente...
Los mercados europeos se preparan para una apertura ligeramente alcista Se espera que la inflación del IPC alemán se acelere...
Los índices de EEUU terminaron la sesion de ayer a la baja, ya que los ánimos se mantuvieron agrios tras el discurso de Powell el...
Después de Jackson Hole, se especuló que el BCE podría ser más agresivo que la Fed durante su próxima decisión. ¡Hubo...
Nasdaq (US100) vuelve a caer más fuerte. El US100 está perdiendo un 1,15 %, mientras que el rebote desde el mínimo de mediados de...
La bolsa española cerró en negativo y perdió la zona de los 8.000 puntos por primera vez desde el pasado mes de julio. El Ibex 35...
La sesión de hoy está marcada por una ligera mejora en el sentimiento del mercado, después de que la sesión del viernes fuera...
Los precios del petróleo subieron alrededor de 2 dolares hoy, a pesar de las noticias del jefe de la AIE de que se están considerando nuevas...
Comienza la semana analizando el mercado junto a uno de nuestros expertos. En este seminario, Pablo Gil analiza la situación actual de los...
Las bolsas de EEUU comienza a cotizar a la baja Los inversores temen una postura mas agresiva de la FED y el BCE La primera sesión...
Los precios del gas están perdiendo mucho hoy. El contrato de gas genérico TTF en Holanda ha bajado más de 50€ hasta los 285€,...
El fin de la semana pasado resultó ser despiadado para las criptomonedas. Bitcoin se sumergió a alrededor de $ 19,500 y Ethereum...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Goldman Sachs espera que la economía del Reino...
DE30 continúa las caídas del viernes Bancos centrales adoptan una postura mas hawkish La primera sesión de negociación...
