Calendario económico: el discurso de Powell en el punto de mira
Índices europeos preparados para una apertura más o menos plana Powell hablará hoy en el simposio de Jackson Hole Datos...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Índices europeos preparados para una apertura más o menos plana Powell hablará hoy en el simposio de Jackson Hole Datos...
Los índices estadounidenses tuvieron una sesión sólida ayer, con todas las principales plazas de Wall Street registrando ganancias...
La reunión de esta semana en el estado de Wyoming, será clave para tener mayor claridad sobre el rumbo que podría tomar la economía...
El Ibex no encuentra el freno La bolsa española fue de más a menos y encadenó su séptima caída consecutiva, que le...
Nuevas revelaciones de chantaje energético por parte de Rusia están comenzando a impulsar a más países a diversificar...
EE. UU. almacenamiento de gas natural según la EIA. Actual: 60 bcf. Esperado: 54 bcf. Anterior: 18 bcf
Parece casi seguro que Europa se dirige hacia la mayor crisis energética de la historia. Los países europeos se hicieron dependientes de...
El mercado de valores de EEUU inicia la sesión de hoy ligeramente mas alto Una serie de datos de la economía estadounidense El...
Informe anualizado del PIB de EE. UU. para el segundo trimestre de 2022 (revisión). Actual: -0,6% Primera versión: -0,9% Estados...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Estados Unidos ha rechazado las condiciones establecidas...
Intervención de Joaquín Robles para Negocios TV: "No hay razón para que la FED levante el pie del acelerador". En...
El DE30 rompe por encima del retroceso del 38,2% Fibonacci El sector médico gana, sentimiento débil en el sector inmobiliario La...
En XTB queremos darte el mejor apoyo incluso en tus vacaciones, por eso vamos a realizar cada Martes y cada Jueves durante el mes de Agosto el análisis...
El índice alemán está luchando por iniciar una recuperación más sólida. Gráfico D1 El DE30 está...
Los índices bursátiles chinos, especialmente el HSCEI (CHNComp), subieron durante la sesión de hoy. El anuncio de una nueva gran ronda...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una mayor apertura Hoy conoceremos las minutas del BCE y revisión del informe...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer ligeramente al alza, rompiendo una larga racha a la baja de 3 días. El...
US indices finished yesterday's trading slightly higher, snapping a 3-day long downward streak. S&P 500 gained 0.29%, Dow Jones moved 0.18%...
Las inversiones online nos permiten acceder a los mercados financieros de forma rápida y eficaz. Participa del seminario y aprende las técnicas...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor