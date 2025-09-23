Resumen de la sesión en el IBEX35
Las bolsas continúan pendientes de la Reserva Federal La bolsa española cayó por sexta sesión consecutiva y amenaza...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán ha anunciado que han recibido una respuesta de EE. UU. sobre el acuerdo nuclear y ahora está...
Advance Auto Parts es un importante proveedor de repuestos y componentes de automóviles para el mercado de posventa de EE. UU. La empresa reportó...
3:30 pm BST - Informe del DOE sobre inventarios de petróleo. Inventarios de petróleo. Actual: -3.28mb. Esperado: -1,5 mb...
3:00 p. m. BST - EE. UU., ventas frimadas de viviendas de julio. Actual: -1,0% intermensual. Previsto: -3,9% intermensual. Anterior: -8,6% intermensual
El mercado de valores de EE. UU. inicia operaciones de hoy con ánimo mixto No hay aumento en los pedidos de bienes duraderos de EE....
1:30 pm BST - US, durable goods orders for July. Headline. Actual: 0% MoM. Expected: 0.5% MoM. Previous: 2.0% MoM Ex-transportation. Actual:...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El petróleo cotiza levemente a la baja y el Brent...
Una corrección al alza reciente en los índices estadounidenses se detuvo a mediados de agosto de 2022. Al observar el índice Russell...
DE30 cerca de los niveles de ayer Venta minorista y automotriz bajo presión de venta El comercio de hoy en los pisos de negociación...
La capitalización del mercado de criptomonedas ha caído una vez más por debajo de un 1 billón de $, y OpenSea, el mayor intercambio...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura ligeramente a la baja Pedidos de bienes duraderos de EE. UU. y datos...
Los índices de EE. UU. terminaron la sesión de ayer a la baja, aunque las caídas no fueron tan fuertes como el lunes. El S&P...
- La mayoría de los índices de las economías europeas dieron indicios preliminares de que la actividad cayó por debajo de los...
El modelo Nowcast de la Fed de Cleveland muestra que a estas alturas de agosto deberíamos esperar aumentos mínimos en la inflación...
CNN informa que Irán está abandonando demandas clave en el acuerdo nuclear, lo que podría conducir a un acuerdo temprano. Previamente,...
El Ibex vuelve a caer La bolsa española acumula cinco sesiones consecutivas en negativo y cierra al borde de los 8.200 puntos en una sesión...
El fondo Berkshire Hathaway de Warren Buffett mostró interés en Occidental Petroleum en el primer trimestre del año, adquiriendo una...
Últimas noticias, la OPEP+ puede considerar recortar la producción cuando Irán regrese al mercado. Esta es una posibilidad ligado...
