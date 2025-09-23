ÚLTIMA HORA: La OPEP+ podría decidir recortar la producción cuando Irán regrese al mercado
Últimas noticias, la OPEP+ puede considerar recortar la producción cuando Irán regrese al mercado. Esta es una posibilidad ligado...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las ventas de casas nuevas en EE. UU. del mes de julio caen a 511,000 con unas expectativas previas de 575,000 y con el nivel anterior de 590,000. ¡Esta...
2:45 pm BST - EE. UU. PMI de agosto Manufacturas. Real: 51,3. Esperado: 51,9. Anterior: 52.2 Servicios. Real: 44,1. Esperado: 49.1. Anterior:...
El mercado de valores de EE. UU. comienza la negociación de hoy con un estado de ánimo mixto. Expectativas en conocer los datos...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las criptomonedas se comercializan mixtas: El Bitcoin...
Petroleo Los precios del petróleo suben después de que Arabia Saudi dijera que la OPEP+ está lista para intervenir debido...
El estado de ánimo en el mercado bursátil alemán está intentando estabilizarse tras la venta masiva de ayer. Los mercados todavía...
En XTB queremos darte el mejor apoyo incluso en tus vacaciones, por eso vamos a realizar cada Martes y cada Jueves durante el mes de Agosto el análisis...
Los índices bursátiles europeos comenzaron la negociación de hoy con una base más débil, ya que la mayoría de...
Los índices de PMI de agosto de las principales economías europeas se publicaron esta mañana. Los datos de Francia publicados...
European stock markets set for lower opening Flash PMIs from Europe and the United States Weekly API report on US oil inventories Futures...
Los índices de EE. UU. cerraron ayer a la baja tras el mal comportamiento de las acciones europeas. El S&P 500 cayó un 2,14 %,...
El EURUSD ha perforado los mínimos del mes anterior por debajo de la paridad y cotiza a su nivel más bajo desde diciembre de 2002. La debilidad...
El gas y el euribor ahogan la economía Sesión claramente bajista en los principales selectivos mundiales que viven de nuevo la...
Recientemente, la compañía Ford Motor (F.US) ha confirmado su intención de despedir a 3000 empleados en sus subsidiarias en los EE....
La bolsa estadounidense abre la sesión de hoy con caidas Pánico en las "acciones de memes" La primera...
El uranio es el ingrediente principal del combustible en las plantas de energía nuclear. Un gramo de uranio enriquecido proporciona energía...
Comienza la semana analizando el mercado junto a uno de nuestros expertos. En este seminario, Jose Raúl Godoy analiza la situación actual...
El petróleo crudo ha estado perdiendo mucho en los últimos minutos. El WTI está cayendo de $90 a $87 (aproximadamente), dándonos...
