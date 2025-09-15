Nuevos discursos sobre las negociaciones comerciales
Tras la decisión de Donald Trump del viernes, las negociaciones comerciales entre la UE y EE. UU. están en el foco de los mercados. Anoche,...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Wall Street cerró el viernes con moderadas caídas después de que Donald Trump amenazara a la UE con aranceles agresivos...
Los índices bursátiles estadounidenses retrocedieron hoy tras el anuncio de Donald Trump de un posible arancel del 50 % sobre productos...
La reacción inicial del mercado ante la sugerencia de Trump de imponer un arancel del 50 % a los productos de la UE llevó a los inversores...
Declaraciones de miembros de la Reserva Federal Schmid (Fed): “Al tomar decisiones sobre política monetaria, la Fed debe evaluar...
El sentimiento en los mercados refleja cautela por parte de los inversores, a pesar de los intentos de Wall Street por detener las caídas tras la...
Las alzas en los mercados bursátiles han llegado a su fin al aproximarse un fin de semana largo. El presidente Trump ha propuesto un arancel del...
Las ventas minoristas en Canadá durante abril mostraron un desempeño dispar: Ventas minoristas generales (mensual): +0,8% Expectativa:...
El tipo de cambio en Chile comenzó la jornada con una leve caída, cotizándose en 941 pesos por dólar, lo que representa un...
El dólar estadounidense se debilitó frente al yen japonés, con el par USD/JPY cayendo un 0,5% hasta 143,45, luego de que la inflación...
El índice de volatilidad CBOE (VIX) está subiendo casi un 9% hoy mientras los inversores reaccionan con miedo a la advertencia de Donald...
Trump recomienda un arancel del 50% a la Unión Europea Trump criticó a la Unión Europea en su perfil de Truth Social y también...
Las acciones de Apple (AAPL.US) caen más de un 3% antes de la apertura de Wall Street, ya que Donald Trump advirtió que la compañía...
El oro avanza hoy por encima del 1%, superando los 3.300 dólares por onza y poniendo a prueba un nivel técnico clave. Este nivel corresponde...
Los mercados europeos han abierto a la baja el viernes, con un sentimiento de cautela prevaleciente en toda la región mientras los inversores se...
Las ventas minoristas en el Reino Unido han superado las expectativas en abril de 2025, con un aumento intermensual, según datos de la Oficina...
El calendario económico de hoy presenta datos clave sobre crecimiento y consumo de las principales economías, con las ventas minoristas del...
