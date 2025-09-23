📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Bullard de la FED dijo que está considerando...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Bullard de la FED dijo que está considerando...
Las ventas de viviendas existentes en los EE. UU. disminuyeron un 5,9% a una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,81 millones en julio, la más...
En XTB queremos darte el mejor apoyo incluso en tus vacaciones, por eso vamos a realizar cada Martes y cada Jueves/Viernes durante el mes de Agosto el análisis...
DE30 registra caídas Aumento significativo de la inflación del IPP en Alemania Inmobiliaria, bancos y automoción entre los...
La plata está experimentando una liquidación masiva hoy y pierde casi un 1,5 %, al igual que el petróleo y el mineral de hierro. Por...
Hoy, Bitcoin cayó a niveles por debajo de los $22 000 después de varios días de consolidación. También bajo presión...
DE30 abrió la sesión de hoy con una caída del 0,80% después de que los precios al productor alemanes en julio registraran aumentos...
Buena sesión para el dólar estadounidense, EURUSD cae por debajo de 1.0100 EUR y GBP casi un 1% por debajo del tablero frente al USD Los...
• Índices europeos fijados para apertura a la baja • Ventas minoristas del Reino Unido con aumento mensual inesperado en julio •...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 subió un 0,23%, el Dow Jones subió un 0,06%...
Las cotizaciones del principal par de divisas - EURUSD han tenido una tendencia a la baja durante mucho tiempo. Mirando el gráfico a diario, es...
La mayoría de los inversores y entusiastas del mercado de valores recuerdan el famoso "apretón corto" de las acciones de GameStop,...
El IBEX 35 consigue mantener los 8400 puntos después de la caída de ayer. Jornada lateral para el selectivo español, que ha mantenido...
EIA datos de almacenamiento de gas natural Actual: 18 bcf. Esperado: 34 bcf. Previo: 44 bcf Los precios de NATGAS suben después de la...
El mercado de valores de EE. UU. comienza plano la sesión de hoy. El mercado estima el tamaño de la próxima subida de tipos Los...
3:00 pm BST - EE. UU., ventas de viviendas existentes de julio. Actual: 4,81 millones. Previsto: 4,89 millones. Anterior: 5,12 millones
El índice líder alemán está tratando de estabilizarse hoy jueves. Gráfico D1: El DE30 se deslizó...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Las probabilidades de un aumento de tasas de 50 pb...
Revisión de los datos de inflación de la Eurozona sin cambios El gobierno federal quiere reducir la tasa del IVA para el gas El...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo se ha reducido a 0,250 millones en la semana que finalizó...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor