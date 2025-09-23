🛢¿Llegará el petróleo a 100 USD el barril?
El crudo ha caído esta semana a los niveles más bajos desde mediados de febrero. El precio cayó alrededor de un 30,0% desde el máximo...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
¿Cuándo podría haber una reversión potencial del sentimiento negativo en los juegos globales? ¿Cuál podría...
El par AUDUSD cayó a sus niveles más bajos en más de una semana, luego de que los datos mixtos del mercado laboral generaran incertidumbre...
European stock markets set for a lower opening Speeches from Fed members US jobless claims and Philly Fed data Futures markets point...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer a la baja a pesar del dato de minutas del FOMC. El S&P 500 cayó un...
OIL.WTI El análisis de hoy comenzará con el mercado del petróleo. Si observamos el gráfico de OIL.WTI, podemos ver un posible...
Las actas se percibieron como moderadas, debido a la falta de un mensaje de línea dura importante y claro. La Fed ve la necesidad de...
La decisión de subir 75 pb en julio fue unánime Los precios más bajos de las materias primas no tienen por qué presionar...
US500 (S&P 500 fut) pierde alrededor del 1% antes del importante evento de esta noche. A las 7:00 p. m. BST se publicarán las actas de la reunión...
El Ibex frena su mejor racha desde 2018 El selectivo español se aleja de los 8.500 pts en una sesión totalmente roja para las bolsas....
Informe del DOE sobre los inventarios de petróleo de Estados Unidos. • Inventarios de petróleo. Actual: -7056 mb Esperado: -0,275...
El mercado de valores de EE. UU. comienza a cotizar a la baja hoy Expectativas de las actas de la Fed Target (TGT.US) con fuerte...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El petróleo cotiza ligeramente al alza. El WTI...
Los datos de ventas minoristas de EE. UU. de julio se publicaron a la 1:30 p. m. BST. El informe resultó ser mixto y provocó algunos movimientos...
El estado de ánimo en Europa empeoró Los inversores esperan las actas de la Fed La inflación de la eurozona...
Las acciones de Cineworld (CINE.UK) cayeron un 50 % hoy después de que un operador de salas de cine del Reino Unido advirtiera que el comercio deslucido...
La criptomoneda más grande claramente está luchando por superar constantemente la barrera de los 24,500 $. Los vendedores están empujando...
La libra esterlina se fortaleció el miércoles después de que la inflación de los precios al consumidor del Reino Unido aumentara...
