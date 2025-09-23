Resumen de la mañana (16.08.2022)
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 saltó un 0,40%, el Dow Jones subió...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El fabricante de automóviles eléctricos reportó ingresos mejores de lo esperado en $ 364 millones frente a $ 337,5 millones esperados La...
El Ibex mantiene la racha La bolsa española subió por novena sesión consecutiva y superó los 8.400 puntos por primera vez...
El petróleo cayó más de un 2% el viernes debido a que los envíos de petróleo desde Rusia hacia los países del...
Las criptomonedas borraron algunas de las ganancias eufóricas en medio de un final mixto en la sesión de EE. UU. Los índices de EE....
Los índices estadounidenses abren al alza en medio de especulaciones sobre una posible desaceleración en las subidas de tipos de interés Apple...
La publicación del informe del IPC de EE. UU. ya ha quedado atrás y la atención de los mercados se desplaza una vez más hacia...
El Índice de Sentimiento de la Universidad de Michigan aumentó a 55,1 desde 51,5 en julio y es el más alto en 3 meses. Además,...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Goldman Sachs espera que el precio del petróleo...
DE30 está probando una zona de resistencia importante Las acciones europeas apuntan al alza Bayer (BAYN.DE) recibió sentencia favorable...
La libra esterlina se fortaleció frente al euro el viernes cuando los inversores digirieron los últimos datos del PIB. La economía...
Los mercados europeos se preparan para una mayor apertura Índice de sentimiento del consumidor de Michigan Informe WASDE (World...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. El S&P 500 cayó un 0,07 %, el Dow Jones subió...
Uno de los factores más importantes a la hora de hacer trading es la gestión del riesgo. Saber cómo manejarlo por medio de nuestras...
La criptomoneda Ethereum está aumentando su dominio sobre Bitcoin y se ha recuperado de su precio más bajo en más del 100 %, en...
El IPP (índices de precios al productor) de EE. UU. cayó al 9,8 % en julio desde el 11,3 %, más fuerte que las expectativas, que...
El sentimiento positivo de ayer provocado por la lectura más baja de la inflación en EE. UU. continuó durante la sesión de...
¿Cuándo podría haber una reversión del sentimiento negativo hacia las acciones relacionadas a videojuegos, tanto a nivel...
El Ibex continúa la racha La bolsa española cerró en positivo y acumula ocho sesiones consecutivas de subidas, la racha más...
