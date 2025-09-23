El mes de los ETFs
En XTB queremos darte el mejor apoyo incluso en tus vacaciones, por eso vamos a realizar cada Martes y cada Jueves durante el mes de Agosto el análisis...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El presidente Biden ha dejado de lado la opción...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,262 millones en la semana que finalizó el 6 de agosto,...
DE30 lucha por superar el nivel de 13790 pts Daimler Truck (DTG.US) espera una fuerte demanda en 2023 a pesar de los temores de recesión Siemens...
Las acciones de Disney (DIS.US) subieron más de un 8,0% antes de la apertura después de que el gigante del entretenimiento publicara...
El índice de referencia alemán hasta ahora no ha podido aprovechar las fuertes ganancias de ayer. D1 El DE30 cotiza en rojo al mediodía...
El índice del dólar cayó por debajo de 105,0 el jueves después de caer un 1% en la sesión anterior, ya que los inversores...
El mercado de valores europeo se prepara para una mayor apertura Informe de inflación del IPP de EE. UU. de julio Informe de resultados...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El S&P 500 saltó un 2,13%, el Dow Jones subió...
El IPC de EE. UU. cayó al 8,5% en julio desde el 9,1%, más fuerte de lo esperado. El factor clave en el reporte de inflación, sin...
Una inflación menor a la esperada en los EE. UU. provocó que el dólar cayera hoy. Sin embargo, parece que esto no cambiará...
El Ibex 35 consolida los 8.300 con la inflación de EE.UU. Jornada positiva en el mercado en el ecuador de la semana, donde la esperada publicación...
16:30h CEST - EE. UU., informe del DOE sobre inventarios de petróleo. Inventarios de petróleo. Real: +5457 mb, esperado: +0,073 mb...
Los índices ganan dinámicamente después del dato del IPC El informe de hoy reduce las expectativas de una gran alza en la...
El IPC de EE. UU. para julio, acaba de publicarse y muestra que el crecimiento de los precios disminuyó ligeramente; sin embargo, las presiones...
La atención de los inversores se dirige hoy a las lecturas de inflación de las economías más grandes del mundo. La publicación...
DE30 rebotó en el soporte local E.ON SE (EOAN.DE) recorta el valor de su participación en Nord Stream 1 Tui AG NA (TUI.DE) gana a...
Documentos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) revelaron que Musk realizó ventas de acciones de Tesla entre el 5 y el 9 de...
El conocido "vehículo de inversión" de Warren Buffett, el fondo Berkshire Hathaway, ha tenido un trimestre "difícil",...
