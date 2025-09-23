El CEO de BlackRock vendió una participación sustancial en el negocio
Laurence Fink, CEO del fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock, vendió un gran paquete de acciones el 5 de agosto, lo que...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Laurence Fink, CEO del fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock, vendió un gran paquete de acciones el 5 de agosto, lo que...
A última hora de la noche, se publicará el informe API sobre los inventarios de petróleo, lo que puede tener un impacto en los precios...
Índices europeos fijados para apertura a la baja Informe API sobre inventarios de petróleo Informes de resultados de Coinbase,...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer mixtos. El S&P 500 cayó un 0,12 %, el Dow Jones bajó...
Los índices de referencia europeos cerraron las operaciones de hoy al alza; el DAX ganó un 0,84%, el CAC 40 subió un 0,8% y el...
La sesión de hoy ha sido relativamente tranquila en el mercado de divisas. El par principal sigue cotizando en rango y por debajo de los niveles...
Se reducen las probabilidades de recesión Subidas generalizadas en los principales selectivos mundiales que continúan la escalada...
Las acciones de Gamestop (GME.US) y AMC Entertainment (AMC.US) se recuperaron hoy del período reciente de negociación 'lenta', mientras...
La plata (SILVER) actualmente está probando un área muy importante. Este es la media móvil de 50 días y el rango de mayor corrección...
Los índices de EE. UU. comienzan la sesión de hoy con alzas moderadas Caen los rendimientos del Tesoro a 10 años Actualizaciones...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: China dice que continuará ejercicios militares...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas USDCAD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
DE30 registra subidas Sentimiento de Sentix por debajo del consenso Actualizaciones de Porsche (PAH3.DE) y Siemens Energy (ENR.DE)/Siemens...
Hoy estamos viendo un repunte dinámico en el sector de activos digitales. Bitcoin, que está tratando de volver a superar los 24.000$, también...
El índice chino CHNComp sigue bajo presión el lunes a pesar de que los datos comerciales recientes de la segunda economía más...
Los inversores siguen muy divididos sobre la evolución de las bolsas de cara a final de año. El progresivo empeoramiento económico...
Los mercados europeos se preparan para abrir ligeramente al alza Sentix Investor Confianza para agosto Informes de resultados de BioNTech...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron al alza hoy. Nikkei ganó un 0,28%, S&P/ASX 200 agregó un 0,1% mientras...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor