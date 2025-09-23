Daily summary: Phenomenal jobs data support the dollar! Indices in retreat
Los datos del mercado laboral estadounidense fueron el evento clave del día. El informe NFP sorprendió positivamente,...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las acciones de Beyond Meat (BYND.US) lograron borrar las fuertes pérdidas previas a la comercialización y actualmente cotizan casi un 22,0%...
Tras la publicación del informe NFP de EE. UU., los mercados están dirigiendo su atención a otro dato crucial de EE. UU.: el informe...
La economía de EE. UU. agregó 528 000 puestos de trabajo en julio, más del doble de las estimaciones del mercado de 250...
El Ibex se agarra a los 8.000 puntos La bolsa española finalizó en positivo y encadena una racha de tres semanas consecutivas al alza....
Immersion (IMMR.US) es una empresa de tecnología que cotiza en el índice NASDAQ desde hace más de 20 años, cuyo dominio sigue...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja NFP muy por encima de las expectativas AMC Entertainment planea...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El USD se fortalece después de datos optimistas...
El informe NFP muy esperado se publicó a la 14:30h CEST. La tasa de desempleo se redujo al 3,5 % desde el 3,6 % del mes pasado y por encima...
Análisis en tiempo real del dato más importante del mercado. No te pierdas la primera reacción de los principales instrumentos.
Virgin Galactic, empresa que pretende prestar servicios en el sector del turismo espacial suborbital, presentó ayer su informe correspondiente al...
DE30 silenciado antes del informe NFP Los datos de producción industrial sorprenden positivamente Deutsche Post (DPW.DE) publica...
Los informes del mercado laboral de EE. UU. son cruciales para los inversores no solo en los EE. UU. sino también en todo el mundo, ya que tienden...
La segunda criptomoneda más grande, Ethereum, se ha recuperado del soporte cercano a los 1.560$, y el sentimiento en torno a las criptomonedas está...
Como ha llegado el primer viernes de un nuevo mes, es hora de publicar los datos de empleo de los Estados Unidos (14:30h CEST). El informe NFP de julio...
Índices europeos fijados para apertura plana Informes de empleos de los Estados Unidos y Canadá Datos de producción...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer ligeramente a la baja. Sin embargo, las acciones tecnológicas lograron...
Los precios del petróleo prolongaron las caídas y se acercan a los mínimos de mediados de julio. El petróleo...
El Banco Central Europeo no se reúne hasta septiembre, al igual que la mayoría de los bancos centrales del mundo. Por lo tanto, todavía...
