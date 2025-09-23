El mercado sigue creyendo en el BCE
El Banco Central Europeo no se reúne hasta septiembre, al igual que la mayoría de los bancos centrales del mundo. Por lo tanto, todavía...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Las acciones de Kohl's Corp. (KSS.US) cayeron más de un 3,0% después de que Cowen rebajó la calificación de la cadena,...
Las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. aumentaron en 6.000 a 260.000 en la semana que finalizó el 30 de julio, superando ligeramente...
EL IBEX-35 CONTINÚA SU ESCALADA SILENCIOSA El selectivo despide otra sesión del mes de agosto en positivo, prosiguiendo su camino por...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural aumentaron...
Las acciones de Coinbase (COIN.US) subieron más del 20 % durante la sesión de hoy, después de que el intercambio de criptomonedas...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos Solicitudes semanales de desempleo en...
Las criptomonedas siguen luchando por mantener su tendencia alcista: Bitcoin se ha asentado por debajo de los 23.000$, Ethereum todavía cotiza...
Los resultados de Meta Platforms (también conocido como Facebook) no cumplieron con las expectativas de los analistas. En años anteriores,...
DE30 rompe por encima de la resistencia de 13,680 puntos Datos de pedidos industriales alemanes Actualizaciones de: Lufthansa (LHA.DE),...
Hoy, después de la sesión de negociación, la empresa de turismo espacial Virgin Galactic informará sus resultados financieros...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: China comenzó ejercicios militares alrededor de...
Antes de la apertura del mercado, el conglomerado chino Alibaba presentó sus resultados financieros. Los resultados superaron las expectativas de...
En XTB queremos darte el mejor apoyo incluso en tus vacaciones, por eso vamos a realizar cada Martes y cada Jueves durante el mes de Agosto el análisis...
El Banco de Inglaterra anunció una decisión de política monetaria hoy a las 13:00h CEST. El banco realizó un aumento de tipos...
El índice de referencia alemán amplía las ganancias semanales en más de 150 puntos el jueves. D1 Con la subida de hoy,...
La decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra a las 13:00h CEST es un evento macro clave del día. Se espera que el banco...
Los índices europeos se preparan para una apertura al alza El Banco de Inglaterra prevé una subida de tipos de 50 puntos básicos Informes...
Después de una breve pausa, los índices estadounidenses reanudaron ayer un movimiento alcista. El S&P 500 ganó un 1,56 %, el...
