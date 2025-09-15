Persisten las preocupaciones fiscales en Estados Unidos
Los mercados asiáticos suben a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro retroceden, aunque persisten las preocupaciones fiscales en Estados...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El S&P 500 se mantuvo prácticamente sin cambios, mientras que el Nasdaq 100 subió un 0,4% y el Dow Jones permaneció plano,...
El tipo de cambio USDMXN mantiene su tendencia bajista este jueves 22 de mayo, retrocediendo un 0.2% en la sesión intradía y cotizando en...
Las acciones de Snowflake repuntaron un 11,5 % hasta los 199,6 dólares este jueves, luego de que la empresa de datos en la nube presentara unos...
La reciente caída del Brent por debajo de los 64 dólares y del WTI en dirección a los 60 dólares parece responder a algo más...
Cambio en inventarios de gas natural – EIA (en mil millones de pies cúbicos): Dato actual: 120B Pronóstico: 119B Dato...
Estados Unidos – Datos de PMI correspondientes a mayo: PMI manufacturero S&P Global: 52,3 (estimado: 49,9; previo: 50,2) PMI...
Las acciones de Snowflake se dispararon tras el primer trimestre con ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares de la empresa de...
El mercado de deuda estadounidense acaba de registrar una de sus peores sesiones en lo que va del año, y la débil demanda en la subasta de...
Estados Unidos – Datos de empleo de abril: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: 227.000 (real) vs 230.000 (estimado); anterior:...
El tipo de cambio en Chile inició la semana con un tono alcista, cotizándose en 947 pesos por dólar este lunes, en una jornada carente...
El sentimiento en el mercado bursátil europeo vuelve a debilitarse. El Dax 40 cae actualmente un 1,1% mientras que el Cac 40 cede un 1,3%. Los movimientos...
El EUR/USD sube después de que se publicaran las actas del BCE en medio de una agitación histórica en el mercado tras la bomba arancelaria...
Informe de los PMIs de Reino Unido (mes de mayo) : Índice PMI Compuesto Global del S&P: real: 49,4; pronóstico: 49,3;...
Informe del sentimiento empresarial de mayo en Alemania Índice de Clima Empresarial Ifo: real: 87,5; pronóstico: 87,4; anterior: 86,9. Expectativas...
Informe preliminar de Mayo del PMI en Francia PMI compuesto de HCOB Francia: valor real: 48,0; pronóstico: 48,0; valor anterior: 47,8. PMI...
La sesión de hoy estará dominada por las lecturas preliminares del PMI de mayo. Los inversores seguirán de cerca estos indicadores...
