Resumen de la sesión en el IBEX35
El Ibex 35 recupera los 8.100 puntos con los PMI y la OPEP+ El ecuador de la semana en los mercados con rebotes tras las correcciones vistas a última...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La publicación de ambos informes del Departamento de Energía de EE.UU. no provocó grandes movimientos en el mercado petrolero. Tanto...
El PMI de servicios ISM para EE. UU. saltó a 56,7 en julio desde 55,3 en el mes anterior, superando las expectativas de los analistas de 53,5. Precios...
Los índices de EE. UU. Lanzaron el comercio de efectivo de hoy al alza PayPal (PYPL.US) aumenta con resultados trimestrales optimistas Robinhood...
Como se anunció anteriormente, la OPEP + continuará su cooperación y aumenta ligeramente el objetivo de producción en septiembre,...
DE30 registra subidasmodestas La situación en el río Rin está empeorando Actualizaciones de: Commerzbank (CBK.DE),...
La OPEP+ decidirá sobre el destino del acuerdo de "recorte de producción" durante su reunión de esta semana (3 y 4 de agosto...
Las acciones de PayPal (PYPL.US) subieron un 13,0% antes de la apertura después de que la empresa de servicios financieros publicara resultados...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Bullard de la Fed dijo que parece que tanto la Fed como...
GBPUSD Comencemos el análisis de hoy con la situación técnica en el gráfico GBPUSD. Se espera que la volatilidad en el mercado...
Los mercados bursátiles chinos han estado cotizando a la baja durante casi un año y medio. El índice CHNComp ha caído un 45%...
Índices europeos fijados para apertura plana Publicación de servicios ISM, informe DOE sobre inventarios de petróleo La...
Los índices de EE. UU. terminaron el comercio de ayer a la baja después de una sesión volátil. El S&P 500 cayó...
Las principales bolsas europeas terminaron la sesión de hoy ligeramente a la baja, con el DAX 30 perdiendo un 0,23 % finalmente...
Las acciones de semiconductores se vieron afectadas el martes, mientras que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy...
Las ofertas de trabajo en EE. UU. cayeron en 605.000 respecto al mes anterior, llegando a 10,7 millones en junio, el nivel más bajo en...
Citi emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
La banca vuelve a rescatar al Ibex La bolsa española logró contener las caídas y finalizó la sesión en positivo impulsado...
Los índices estadounidenses borraron algunas de las primeras pérdidas después de que el avión de Nancy Pelosi aterrizara sin...
