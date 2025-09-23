Apertura Americana: Wall Street cae por las crecientes tensiones entre EE. UU. y China
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja La visita de Pelosi a Taiwán aumenta las tensiones entre...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El avión perteneciente a las Fuerzas Armadas de los EE. UU. "SPAR19" vuela actualmente desde Malasia y teóricamente se dirige hacia...
Petróleo La demanda de petróleo se ubica en el 96% de los niveles de 2019 según datos de JODI Los datos de JODI...
Las acciones de Uber (UBER.US) subieron más del 10,0 % antes de la apertura después de que la compañía de viajes compartidos...
DE30 se debilita después de una ruptura falsa por encima de la barrera de 13,450 puntos La atención de los inversores se centró...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: El Banco de la Reserva de Australia realizó una...
En XTB queremos darte el mejor apoyo incluso en tus vacaciones, por eso vamos a realizar cada Martes y cada Jueves durante el mes de Agosto el análisis...
Las acciones de Pinterest (PINS.US), empresa de redes sociales de EE. UU., se cotizan alrededor de un 20 % más altas en la etapa previa a la comercialización...
First Solar, Inc. (FSLR.US) ha puesto punto y final a una semana donde sus acciones subieron más del 35% para cotizar actualmente en un máximo...
El dólar australiano es la divisa del G10 con el peor rendimiento en la actualidad, cayendo un 1,3 % frente al dólar estadounidense y un...
Los mercados europeos se preparan para una apertura más baja Relaciones entre Estados Unidos y China en alerta mientras Pelosi visita...
Los índices estadounidenses rompieron una larga racha de 3 días y terminaron la sesión de ayer a la baja. El S&P 500 se movió...
Los índices europeos terminaron la primera sesión de negociación de agosto en su mayoría a la baja arrastrados...
Las acciones de Target (TGT.US) subieron más del 2,0 % durante la sesión de hoy después de que Wells Fargo mejorara la calificación...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el...
El PMI manufacturero del ISM cayó a 52,8 puntos en julio desde los 53 del dato anterior, superando las estimaciones de los analistas que esperaban 52...
El precio del petróleo se vio afectado el lunes después de que los PMI de China y Europa mostraran una debilidad en la actividad de las fábricas...
Continúan las preocupaciones sobre la economía Inicio de semana con signo mixto en los mercados mundiales, en el que el pesimismo...
El comienzo de esta semana (y el nuevo mes) está marcado por la debilidad del USD frente a las principales divisas. Sin embargo, el par EUR/USD...
