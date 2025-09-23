📊 VISIÓN semanal de MERCADOS
Comienza la semana analizando el mercado junto a uno de nuestros expertos. En este seminario, Jose Raúl Godoy analiza la situación actual...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
El PMI manufacturero de ISM para EE. UU. cayó a 52,8 en junio desde 53,0 en el mes anterior, por encima de las expectativas de los analistas de...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Índice manufacturero ISM de EE. UU. de julio Boeing...
DE30 supera la barrera de los 13.450 puntos Débiles datos de ventas minoristas en Alemania Covestro (1COV.DE) y Varta (VAR1.DE)...
Intevención de Manuel Pinto para Negocios TV: "Los malos datos de PMIs en Europa lastran el rendimiento de los bonos" El...
Las bolsas cerraron la semana pasada en positivo a pesar de la subida de 75 puntos básicos de la Fed, la entrada en recesión de EEUU y los...
La semana anterior fue la más activa de la actual temporada de resultados de Wall Street en términos de empresas de renombre. Sin embargo,...
El sector de las criptomonedas ha estado ganando durante la última semana en medio de un ambiente positivo en los índices bursátiles....
El yen japonés está recuperando su brillo últimamente. Si bien la atención se centra principalmente en el USDJPY, que ha retrocedido...
Los mercados bursátiles europeos se preparan para una apertura a la baja Índice manufacturero ISM de EE. UU. de julio Informes...
La primera sesión asiática de una nueva semana (y un nuevo mes) fue optimista. Nikkei y S&P/ASX 200 ganaron un 0,5 %, mientras que...
La inflación subyacente del índice de precios PCE (core PCE Price Index inflation), que es la medida de inflación preferida por la...
La Reserva Federal subió las tasas 75 puntos base esta semana, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, la decisión...
Mirando el gráfico EURGBP en gráficos D1, uno puede notar que el par está probando el neckline en busca de un patrón...
Tezos todavía se encuentra entre las 50 principales criptomonedas, aunque ha caído casi un 90% desde su máximo de 2021. Tezos...
La semana actual se ha visto marcada por la gran incertidumbre acerca de las tecnológicas americanas. Tras unos débiles resultados de Snap...
La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para los EE. UU. se revisó ligeramente al alza a 51,5 en julio, desde un preliminar...
Los índices americanos han arrancado al alza la sesión de hoy Los datos de ingresos y gastos del consumidor en EEUU, ligeramente por...
El precio casi se ha duplicado desde la venta masiva de junio, que empujó el precio del token por debajo de los 900 USD. El crecimiento del mercado...
