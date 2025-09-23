ÚLTIMA HORA: USD se fortalece después del paquete de datos de EE. UU.
Los precios del PCE subyacente en EE. UU., que excluyen alimentos y energía, aumentaron un 0,6 % intermensual en junio, tras un aumento del 0,3...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Después de la sesión de ayer, las principales empresas de tecnología Google y Amazon entregaron los informes del segundo trimestre....
DE30 intenta romper la resistencia de los 13.450 puntos El dato del PIB aleman ligermanete mas debil Los buenos resultados de Amazon...
Los mercados bursátiles europeos están prolongando su movimiento alcista esta mañana, tras una sesión optimista en Wall...
Los informes del PIB de las principales economías europeas fueron puntos clave en el calendario económico de hoy. Los datos en Francia y...
Los índices europeos se preparan para una apertura alcista Informe PIB de la zona euro, inflación PCE de EE. UU. de junio Informes...
Los índices americanos cerraron al alza la sesión de ayer, pese a los negativos datos de PIB a cierre del segundo trimestre de 2022....
La economía estadounidense se contrajo inesperadamente un 0,9% anualizado en el segundo trimestre, arrastrada principalmente por los inventarios...
Los índices europeos terminaron la volátil sesión de hoy mayormente al alza, con el Dax subiendo un 0,88 % debido a que...
Las acciones de varias empresas de energía solar subieron con fuerza el jueves después de que el senador demócrata. Joe Manchin acordó...
HSBC emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
A pesar del tono agresivo de la decisión de la Fed, el mercado vio algunas señales de que el ritmo de aumento de las tasas de interés...
La Administración de Información de Energía de EE. UU. informó hoy que los suministros domésticos de gas natural aumentaron...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy en estados de ánimo mixtos El PIB de EE. UU. se contrae por...
Pablo Gil analiza para Negocios TV las claves del mercado. "Esto ha empezado, pero está lejísimos de acabar"
Las criptomonedas cotizaron al alza hoy, combustible para las subidas de la industria apoyado por el aumento de los principales índices durante...
Meta Platforms (META.US) - comentario sobre los resultados Los resultados de Meta Platforms estuvieron muy por debajo de las expectativas de los analistas,...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: EEUU entra en recesión técnica. Las criptomonedas...
