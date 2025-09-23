📊 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: EEUU entra en recesión técnica. Las criptomonedas...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
La economía de EE. UU. se contrajo a un -0,9 % anualizado en el segundo trimestre, tras una contracción del -1,6 % en el trimestre anterior,...
La tasa de inflación anual en Alemania cayó al 7,5 % interanual en julio, desde el 7,6 % interanual del mes anterior y por encima...
El índice de referencia alemán necesita un nuevo impulso. Gráfico D1 El DE30 ha estado flotando en el agua durante casi una...
DE30 silenciado antes del dato de inflación alemana y el PIB de EE. UU. Publicación de la inflación de Alemania a las...
La decisión del FOMC de ayer fue un evento clave de la semana y ahora la atención se centra en la segunda publicación más importante...
Los índices europeos están preparados para una ligera apertura Se espera que el informe del PIB de EE. UU. muestre una expansión Apple...
Los índices estadounidenses terminaron cotizando significativamente al alza tras la decisión de la Fed. El S&P 500 saltó un...
El FOMC realizó un aumento de la tasa de 75 puntos básicos, colocando la tasa de los fondos federales en el rango de 2.25-2.50%. Esta fue...
Los índices bursátiles europeos terminaron la negociación de hoy al alza. Entre los mejores se encuentran el AEX holandés...
La Reserva Federal entregó una segunda subida de tipos de 75 puntos básicos consecutiva. La decisión estuvo en línea con las...
La Reserva Federal anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 14:00 hrs de Chile. La decisión no fue...
¡Ya estamos en directo! Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán los tipos de interés en Estados Unidos y analizaremos...
La decisión de política monetaria del FOMC de hoy puede ser clave para las perspectivas futuras del S&P 500 (US500), así como...
Los mercados esperan a la Fed y el Ibex supera los 8.100 puntos La jornada de hoy al cierre de sesión ha mostrado cómo los inversores...
Spotify (SPOT.US) publicó hoy un informe de resultados para el segundo trimestre de 2022 antes de la apertura de la sesión de Wall Street....
El informe semanal del Departamento de Energía de EE. UU. sobre los inventarios de petróleo se publicó hoy a las 16:30h CEST. La publicación...
Los índices estadounidenses iniciaron la sesión de hoy al alza Dow Jones se mantiene cerca del límite superior del...
