Apertura Americana: Los índices de Wall Street suben, la decisión del FOMC en el centro de atención
Los índices estadounidenses iniciaron la sesión de hoy al alza Dow Jones se mantiene cerca del límite superior del...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
El evento más significativo del mes ya ha quedado atrás: la Reserva Federal finalmente ha decidido su primer recorte de tipos de interés del año. Hoy viernes es "Día de la triple hora bruja", ya que vencen los contratos de futuros y opciones sobre acciones...
Leer más
Los índices estadounidenses iniciaron la sesión de hoy al alza Dow Jones se mantiene cerca del límite superior del...
La semana actual está repleta de publicaciones de resultados intermedios de los gigantes tecnológicos más grandes del mundo. ¿Se...
El FOMC anunciará una decisión de política monetaria hoy por la noche a las 20:00h CEST. Una sorpresa de línea dura por parte...
Los nuevos pedidos de bienes duraderos fabricados en EE. UU. aumentaron inesperadamente hasta el 1,9 % mes tras mes en junio, lo que amplía...
DE30 mixto antes de la decisión del FOMC ¡El sentimiento de GfK empeora! Mercedes-Benz (MBG.DE) y Deutsche Bank (DBK.DE)...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Goldman Sachs recortó su pronóstico para...
Bitcoin ha detenido las caídas por debajo de los 20.700$, el sector de las criptomonedas está intentando volver a crecer con un soplo de...
Hoy podemos observar cierta debilidad del dólar, ya que los inversores se preparan para una decisión de la Reserva Federal de EE. UU. que...
Índices europeos fijados para una mayor apertura Decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal a las 20:00h CEST Informe...
Los índices de EE.UU. cerraron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 1,15 %, el Dow Jones un 0,71 % y el Russell...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja ya que Gazprom redujo una vez más las exportaciones de gas...
Las acciones de Shopify (SHOP.US) cayeron más del 16,0% durante la sesión de hoy después de que la empresa canadiense...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Microsoft (MSFT.US) informará los resultados del cuarto trimestre de 2022 hoy después de la campana de cierre. Al igual que otras grandes...
El Ibex 35 se aprovecha de una mala sesión bursátil Segunda sesión de mercado negativa. Las presiones en Europa proceden...
El índice de confianza del consumidor de la Conference Board de EE. UU. disminuyó a 95,7 en julio, desde el 98,7 del mes anterior y por debajo...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Accede al seminario online y aprende a...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja Walmart (WMT.US) recortó su perspectiva financiera Informes...
Comenzamos un nuevo día de trading, donde podemos destacar las siguientes noticias: Los índices estadounidenses terminaron la negociación...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor